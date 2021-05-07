День Победы – не их праздник

На Украине новый символ Победы - красный мак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тут вот аккурат под день Великой Победы подоспели свежие данные социологического опроса жителей Украины. Очень своевременно, надо сказать, и весьма по теме. Опрос проводили фонд «Демократические инициативы» совместно с Центром политической социологии.

Первым вопросом было желание узнать, что должна Украина праздновать в мае, 41% респондентов ответили, что 8-го мая надо встречать «День памяти и примирения», как это принято в Европе, а 9-го мая – «День победы над нацизмом». Только «за День Победы» высказался 31% участников опроса. Ну, это ладно, с этим, как говорится, туда-сюда, мультикультурность, толерантность и всё такое.

Гораздо примечательнее ответ на вопрос об отношении к запрету властями на Украине Георгиевской ленточки. Согласны с украинской властью в этом вопросе 43% украинцев, а не согласны лишь 28%.

Еще более примечателен следующий вопрос. «Вторая мировая война – это результат заговора Гитлера и Сталина о разделе сфер влияния в Европе и заключения пакта «Молотова-Риббентропа»? «Да» - ответили 48% участников опроса. Не согласны лишь всё те же 29%.

Георгиевская лента в Незалежной под запретом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К акции «Бессмертный полк», которая стала проводиться не только в России и республиках СНГ, но уже и во многих других странах положительно относятся лишь 27% украинцев.

Зато решение украинской власти о «признании воинов УПА* борцами за независимость Украины» разделяют и положительно к нему относятся 46% респондентов, а не одобряют лишь 29%. Еще 16% не имеют по вопросу своего мнения, а 95 все глубоко фиолетово. И не надо здесь делать акцент на то, что такие настроения характерны только для Западной Украины. О чем можно говорить, если даже на юге и востоке страны к решению признать бандеровцев «борцами за независимость Украины» и ее защитниками негативно относятся соответственно лишь 43% и 47% украинцев.

После этого можно продолжать рассказывать сказки про «братский народ», про то, что дикое, но очень маленькое меньшинство буквально терроризирует основную массу населения, которое не знает, как от них освободиться и молча терпит унижения и лишения, плача в подушку и глотая слезы.

Киевляне в День Победы собираются у Вечного огня у могилы Неизвестного солдата. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Или, может быть, уже не стоит? А, наоборот, пора признать, что 30 лет оголтелой русофобии, начинающейся даже не со школы, а с детского садика, дали свои плоды. Выросли уже поколения, которые живут и мыслят в построенной для них модели «Россия – враг, Бандера – герой». Еще немного, и Гитлер будет официально признан вызволителем Украины из «большевистско-советско-москальского полона», хоть и неудачником. Какие учебники истории, какие герои? Они скоро станут считать трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба «врагом Украины», ведь гауптман Шухевич уже у них Герой. Они уже «знают», что Россия воюет с Украиной, а их армия удачно противостоит российской агрессии. И что Донбасс надо зачистить от местного «сепарского населения» после победы.

Мозги промыты. Белое – это черное. А война – это мир.

Избави Боже от таких родственников.

* - организация, запрещенная в РФ.

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