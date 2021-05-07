"В окопах Сталинграда", "БЫТЬ!", "Спутники": Лучшие спектакли о войне в московских театрах

МХТ им.Чехова

«В окопах Сталинграда»

На Основной сцене МХТ им.Чехова вышел спектакль по повести Виктора Некрасова. Режиссер – Сергей Женовач. В постановке заняты молодые актеры труппы.

Премьера была запланирована год назад к 75-летию Победы. Но из-за пандемии её пришлось перенести.

Героям спектакля “В окопах Сталинграда” предстоит пройти невероятно сложный путь, до победы еще далеко. Новый спектакль Сергея Женовача не про войну, а про людей на войне. Обычные 20-летние мальчики, со своими слабостями и страхами, совершат перелом в ходе самой кровавой и жестокой войны в истории человечества. Это спектакль не столько о подвиге и героях, сколько о человеческой уязвимости. Та правда о войне, которая без пафоса, без ложного патриотизма.

Виктору Некрасову было чуть за тридцать, когда он стал участником битвы за Сталинград. В 1946 году он написал свою первую книгу о войне «В окопах Сталинграда». Как скажет филолог Владимир Лакшин из неё, «как из „Шинели“ Гоголя, вышла вся наша честная военная проза».

22 мая, 4, 22 июня.

Цена билетов: 700 – 3000 руб.

Малый театр

«Большая тройка»

Спектакль в постановке режиссера Андрея Житинкина по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона. Время действия – февраль 1945 года. Вторая мировая война подходит к концу. В Ливадийском дворце, неподалеку от Ялты, большая тройка: Сталин, Черчилль и Рузвельт решают, каким будет мир после разгрома фашистской Германии. История вершится здесь и сейчас, как и театр. «Самое интересное – то, что происходит за кулисами таких глобальных по своему значению мероприятий, как Ялтинская конференция, - говорит Андрей Житинкин. - Ежедневно переговоры были на грани срыва. Бессонные ночи, адская работа. Никто не верил, что удастся договориться: каждый тянул в свою сторону. Но им троим нужна была одна победа! Именно Победе мы посвящаем наш спектакль».

Имена глав государств не называются. Но и без имен понятно, кто занимал пост Председателя Совета Народных Комиссаров СССР (Сталина играет Василий Бочкарев), Президента США (Рузвельт - Владимир Носик), Премьер-министра Великобритании (Черчиль - Борис Невзоров, Валерий Афанасьев).

9 мая.

Цена билетов: 100 – 4000 руб.

Театр на Таганке

«Спутники»

Спектакль поставлен режиссером Денисом Хуснияровым по повести Веры Пановой. Сюжет известен широкому зрителю по художественному фильму Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь», где рассказывается о поезде милосердия, курсирующем по дорогам войны и эвакуирующем с фронта раненых. Специально для Театра на Таганке драматург Ася Волошина сделал сценическую адаптацию.

Обитатели санитарного эшелона – врачи, медсестры и солдаты – люди неравнодушные и человечные. В ролях – артисты разных поколений Таганки.

8 и 9 мая.

Цена билетов: 800 – 2000 руб.

Театр им.Моссовета

«Далеким близким»

9 мая в 17-00 на сцене «Под крышей» Театра имени Моссовета состоится праздничный вечер «Далеким близким». На вечере прозвучат стихи и песни, посвященные Великой Отечественной войне, в исполнении молодых актеров и оркестра театра.

Вход по бесплатной электронной регистрации на сайте.

МХАТ им.Горького

«Нюрнбергский вальс»

Спектакль поставлен по пьесе писателя, драматурга Александра Звягинцева. В основе сюжета – события 75-летней давности. Международный военный трибунал над нацистскими преступниками. Главные герои: русская аристократка-эмигрантка и советский разведчик. Они работают на процессе в составе двух групп переводчиков. Для обоих русский язык родной, но они - представители «красной» и «белой» России. По ходу пьесы проходят все стадии отношений – от взаимной неприязни к глубокому, сильному чувству. Молодую пару Дениса и Ирину играют Анатолий Руденко и Елизавета Арзамасова.

8 мая.

Цена билетов: 3 200 – 5000 руб.

Театр "Et Cetera"

«БЫТЬ!»

Спектакль создан по военным воспоминаниям народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского.

У миллионов зрителей Иннокентий Смоктуновский ассоциируется с театром и кино. В спектакле «БЫТЬ!» открываются неизвестные, трагические страницы биографии гениального актёра, который воевал, получил ранение, оказался в плену. Это пронзительная история человека, выжившего в страшной войне. Ему было всего 17 лет, когда он ушел на фронт, попал в плен, бежал, чудом спасся. Господь хранил его для искусства.

Наравне с трагическим, в спектакле много жизнеутверждающего. Спектакль называется «БЫТЬ!», как и книга Иннокентия Михайловича.

9 мая, 22 июня.

Цена билетов: 1000 – 3000 руб.

Театр «У Никитских ворот»

Режиссер Марк Розовский и артист Андрей Молотков представляют творчество поэта-фронтовика Давида Самойлова. «Это пример грандиозного служения русской поэзии в её высших классических образцах. Да он и сам создал множество таких образцов, – самойловская лирика по-пушкински легка и иронична, по-лермонтовски грустна и романтична, по-некрасовски добра и горька… Игровой характер этих стихов несомненен. Рифмы и ритмика безупречны», - говорит Марк Розовский.

9 мая

Цена билетов: 500 – 750 руб.

Большой театр

«Дневник Анны Франк»

8 мая на Камерной сцене Большого театра им. Б.Покровского - премьера одноактных опер «Дневник Анны Франк» и «Белая роза», посвящённых Второй Мировой войне.

Опера Григория Фрида написана по дневнику Анны Франк, еврейской девочки, которая во время нацистской оккупации скрывалась с семьей в Нидерландах, там была схвачена и погибла в концлагере.

Опера немецкого композитора Удо Циммермана «Белая роза» тоже рассказывает о событиях, которые происходили в годы войны. «Белой розой» называлась подпольная антифашистская организация, созданная в 1942 году студентами Мюнхенского университета.

В этот же день 8 мая в Бетховенском зале Большого театра пройдет вечер лирических песен о войне «На всю оставшуюся жизнь». Прозвучит музыка Микаэла Таривердиева, Матвея Блантера, Никиты Богословского, Василия Соловьева-Седого…