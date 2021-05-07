«Вулканом я выплесну всю обиду»: Манижа выпустила новый клип, где плачет и обращается к матушке-земле за помощью

Манижа.

Все меньше и меньше времени остается до старта «Евровидения-2021» в Роттердаме. И представительница России Манижа вместе с командой держит путь в Нидерланды, в то время как в Youtube новая композиция артистки «Держи меня, земля» продолжает

Клип сделан в максимально лиричном, если не сказать трагическом, ключе, с восточной интонацией, виолончелью, армянским дудуком и без присущего Маниже задора. Очевидно, это сублимация хейта, который пришлось пережить артистке в преддверии «Евровидения». Артистка исполняет песню и буквально плачет, избывая боль.

— Мы рождены землей и в минуты отчаяния, слабости, горя кидаемся к ней, припадаем сердцем, чтобы успокоить боль, найти силы, найти баланс, — сказано в описании клипа. — Она наш последний дом. И наш главный учитель: всегда можно начать с начала — пустить новый здоровый росток даже на пепелище. Она помогает осознать: все не вечно, но у нас есть шанс — жить сейчас и менять свою жизнь тоже прямо в эту секунду.

В середине клипа земля отзывается и в виде пожилых женщин приходит на помощь Маниже, утирая слезы. А затем начинает полыхать прямо под ногами певицы под слова «держи меня, земля, я повзрослею, я сумею и буду руки целовать».

В английском переводе название нового трека выглядит так — Hold Me Mother Earth — что можно перевести как «Держи меня, матушка-земля».

ТЕКСТ ПЕСНИ «ДЕРЖИ МЕНЯ, ЗЕМЛЯ»

Всею душою тебя молю: останься

Хотя бы на пару секунд.

Кружевом укрою, ноги твои омою

С дороги чужой.

Все прошу да только,

Меня коснись легонько,

И я полностью твоя.

И я навсегда твоя.

Держи меня, Земля, вулканом я

Выплесну всю обиду.

Держи меня, Земля, я в кровь собью

Босые пятки, пока добегу до тебя.

Добегу до тебя.

Глаза мои раскосые

Эх, слезы роняют острые на руки

сухие твои.

Мне солью царапают щеки,

в ушах голос твой, эх звонкий,

зовет меня, куда бы ты не шел.

Меня куда бы ты не шел.

Держи меня, Земля, я повзрослею,

Я сумею и буду руки

его целовать.

Держи меня, Земля,

Я запах его вдохну в себя

И задержу дыхание.

Держи меня, Земля,

Ой, он меня до дна, а я в ответ

Ни капли не взяла.

Держи меня, Земля,

Ой дай мне силы, воскреси

Его присутствие.

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