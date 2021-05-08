Сербские ветераны открыли памятник маршалу Жукову

Памятник должны были открыть еще год назад, к 75-летию Победы, но из-за пандемии коронавируса это событие пришлось отложить. Фото: bl-portal.com

Город Баня-Луку называют фактической столицей Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Древний город, кстати, является и побратимом Москвы. Власти города вместе с союзом ветеранов народно-освободительной войны Югославии (СУБНОР) решили установить на аллее героев Второй мировой бюст маршала Победы Георгия Жукова.

Во время войны югославские партизаны внесли значительный вклад в общее дело борьбы с нацистской Германией, и братство по оружию тут помнят не меньше, чем братские отношения российского и сербского народов.

Памятник должны были открыть еще год назад, к 75-летию Победы, но из-за пандемии коронавируса это событие пришлось отложить.

Как рассказали «КП» организаторы этого проекта, идея родилась давно, но именно сейчас ее важно было воплотить:

- Сейчас в некоторых европейских странах борются с памятниками советским героям войны, - говорит Небойша Юшкович, один из инициаторов установки памятника. - Но мы хотим показать, насколько важна для нас эта память.

В торжественной церемонии приняли участие градоначальник Баня-Луки Драшко Станивукович и посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.

«Сегодня в Баня-Луке открыт памятник советскому маршалу Георгию Константиновичу Жукову, четырежды Герою Советского Союза. Накануне Дня Победы мы хотели выразить ему и всему российскому народу благодарность за неизмеримый вклад в победу над фашизмом», - приводит заявление СУБНОРа ТАСС.

Напомним, что в декабре минувшего года памятник Жукову был открыт в Черногории.