На Украине стартовала «Большая приватизация тюрем»

Идею о «приватизации лишних тюрем» в Минюсте Украины озвучили в конце июля прошлого 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глубоко заблуждаются те, кто полагает, будто украинская экономика загибается в последние годы, скукоживаясь на глазах и падая. Пробивая одно дно за другим. Нет, она просто затаилась, припала, словно тигр перед мощнейшим прыжком. Еще немного, и по всей стране заколосятся стартапы, расцветут краудфандинги, дадут побеги кластеры и другие малознакомые слова. Но глобальный толчок даст «Большая приватизация», намеченная правительством Незалежной на этот год. И не стоит надеяться, что это будет приватизация КБ «Южное», концерна «Антонов» или того же запорожского завода «Мотор сич» уже трижды перепроданного. Нет, спасение придет совсем из другого места.

Министр юстиции Украины Денис Малюська (не надо смеяться, это у него такая фамилия) объявил о начале долгожданной «Большой приватизации тюрем» страны. Распродажа коснется более 100 объектов в самых разных уголках Незалежной. Уже 3 июня с торгов должны пойти два привлекательных лота - Львовская исправительная колония №48 и Южная исправительная колония №51 в Одессе. Одесская колония, конечно, весьма привлекательна – почти центр города, недалеко до моря, с одной стороны кладбище, с другой – ипподром.

Но ведь и Львовская колония хороша. Ах, как хороша! Причем, идет на торги двумя лотами, для состоятельных господ, как говорится, и для менее обремененных деньгами. Первым, безусловно, может понравиться лот с объектами недвижимости на земельном участке в 10,6 га. Да, стартовая цена кусается – почти 133 млн гривен. Но такая площадь участка в центре древнего Львова, где так много разных кофеен, где варят вкусную каву. Вторая часть колонии и по площади поменьше, всего-то 3 га земли в том же центре городской застройки, но ведь и цена божеская – 3,4 млн гривен.

Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот с этими вырученными от продажи тюрем деньгами можно приступать уже и к строительству гиперлупа имени Омеляна по маршруту Жмеринка – Конотоп. Или новых тюрем. Куда-то ведь надо девать «ветеранов АТО», стреляющих в своих сограждан и периодически их взрывающих.

Главное, чтобы не получилось, как с первым опытом продажи тюрьмы. Напомню, идею о «приватизации лишних тюрем» в Минюсте Украины озвучили в конце июля прошлого 2020 года. А в феврале должны были состояться торги по первому объекту, выставленному на продажу – исправительному центру в поселке городского типа Коцюбинское. Интересный населенный пункт, кстати: хоть и относится к Киевской области, но со всех сторон окружен территориями, относящимися к самому Киеву. Можно сказать, чуть ли не зеленый оазис среди мегаполиса. Видимо, такое элитное географическое расположение и вскружило голову Малюське сотоварищи. Так, что они выставили за него цену в 220 млн гривен. Но желающих платить почти 8 млн долларов США за «столичный» объект не нашлось. Торги так и не состоялись. Видимо, потенциальные покупатели сочли устроителей торгов сумасшедшими и покрутили пальцем у виска в их адрес. И теперь Минюст решил начать уже с более скромных объектов за меньшие суммы.

Кстати, о сумасшедших. Тоже ведь огромный ресурс простаивает практически без дела. На Украине закрыли огромное количество психиатрических лечебниц, а их пациентов отпустили в свободное плавание. Можно ведь и эти больницы продать. Тем более, что они тоже не самой глухомани расположены. У Минздрава, получается, тоже есть внутренние ресурсы, а не только у Минюста.

Надо бы только пару тюрем и психиатрических лечебниц оставить на всякий случай. Для нынешнего руководства страны. Когда придет его очередь отвечать за содеянное. Кто-то наверняка сумеет под сумасшедшего закосить. А остальным – добро пожаловать на нары. А тот же Порошенко, например, может даже купить себе собственную тюрьму и превратить ее в пятизвездочную. И обращаться к нему будут: «Сеньор хозяин заключенный».

Благо тот же Малюська уже широко внедряет в тюрьмах камеры повышенного комфорта, в которых заключенные сами платят в государственную казну за отсидку со льготами и привилегиями, с ресторанной едой и прочими удобствами.