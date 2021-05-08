«Врач отпустил домой!»: Ольгу Бузову выписали из больницы

Бузова скрывает диагноз, однако в инстаграме сделала заявление для поклонников Фото: Михаил ФРОЛОВ

35-летняя Ольга Бузова умеет заинтриговать поклонников. Вот и в этот раз напугала своей госпитализацией. Ольга с 5 мая проходила лечение в одной из популярных у звезд клиник. 8 мая днем ее выписали домой.

Ольга Бузова сообщила: «Поймала себя на мысли, что пятый день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Мой лечащий врач отпустил «болеть» меня домой». С собой из частной клиники Бузова увезла букеты и угощения от друзей, которые ее поддержали после хирургического вмешательства.

Напомним, что Бузова скрывает диагноз, однако в инстаграме сделала заявление для поклонников: «Экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление».

В реанимацию после операции определяют для контроля состояния при выходе из наркоза после хирургических вмешательств любой сложности – не всегда это связано с угрозой жизни. Вот и сестра звезды Анна Бузова в ответ на вопросы подписчиков в соцсетях сообщала, что в ее семье все живы и здоровы.По неподтвержденной информации Бузовой провели плановую лапароскопическую операцию.

- Позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной, - Бузова имеет право не озвучивать свои «болячки».

Поклонники ей верят, так как звезда привыкла честно рассказывать о своих проблемах. В этот раз после операции три дня у артистки держалась температура, но уже стало лучше. Молодая женщина носит компрессионные чулки. Кроме того, специальные бинты заметны на последнем фото Бузовой. Это все необходимо для профилактики тромбоза после операции.

Бузовой провели послеоперационный курс противовоспалительной и обезболивающей терапии: внутривенно звезде вводили антибиотики и обезболивающие. Она находилась в индивидуальной палате, куда круглые сутки с помощью пульта можно вызвать медработника. Дома Бузова будет на связи с врачом. Поклонники желают Ольге скорее вернуться на сцену и на съемки. Скоро у Ольги Бузовой начнутся съемки авторского шоу на ТНТ – к ней в студию будут приходить звезды, и они станут болтать и весело проводить время.

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