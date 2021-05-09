Как сохранить здоровье сосудов и вен после ковида и изоляции

Чтобы снизить риск развития заболевания вен, прежде всего, стоит уменьшить нагрузку на сосуды Фото: Shutterstock

Прошла зима, закончился год пандемии коронавирусной инфекции. После изоляции, после ковида, перенесенного даже в легкой форме, мы с удивлением обнаруживаем, что приходится заново привыкать к физическим нагрузкам, что обострились хронические заболевания. В числе постковидных осложнений – развитие варикозной болезни, для которой характерно расширение и изменение формы вен. Оказывается, этим заболеванием страдают не только женщины, у которых рисков действительно больше, но и мужчины.

О том, что на самом деле вызывает варикоз, почему он усиливается после ковида и как быстро и эффективно привести свои ножки в порядок, «Комсомолка» поговорила с врачом сердечно-сосудистым хирургом, доцентом Кафедры Хирургии ИУВ, кандидатом медицинских наук, заведующей Хирургическим отделением №2 (флебология) КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра Александрой Цыплящук.

Факт 1. Ковид и гиподинамия ударили по сосудам

Помимо того, что весной обостряются все хронические болезни, коронавирус очень неблагоприятно действует на микроциркуляцию, систему кровообращения и гемостаза, то есть на способность организма к саморегуляции. Как следствие – образование тромбов, сгустков крови, которые закупоривают сосуды.

Причем угроза тромбообразования сейчас есть даже для тех, кто ковидом не переболел, но долгое время провел, работая и живя «на удаленке».

- Гиподинамия, недостаточная подвижность – основная причина всех проблем, которые связаны со здоровьем ног, да и с системой кровообращения вообще, - говорит Александра Цыплящук.

Факт 2. Мужчины тоже болеют этим

У мужчин варикозная болезнь тоже встречается часто, просто у женщин есть определенные факторы риска.

- Главный фактор риска прогрессирования варикоза у женщин – это беременность и роды, - рассказывает Александра Цыплящук. – Во время беременности обостряются все хронические болезни, варикозный синдром усугубляется быстрее. Могут быть и осложнения, связанные с тромбообразованием. Так устроено, что организм, готовясь к родам, заранее «сгущает» кровь, чтобы избежать чрезмерных кровопотерь во время самих родов. Плюс – из-за избыточного уровня гормонов беременности страдает стенка сосудов, она становится более растяжимой.

Факт 3. Залог здоровья ног – удобная обувь

В норме наша стопа делает при ходьбе такие движения, которые разгоняют лимфатическую жидкость и венозную кровь.

- У нас есть несколько механизмов венозного возврата, то есть то, каким образом кровь обращается против силы тяготения, идет снизу вверх. Стопа – один из ключевых механизмов в нашем теле для такой обратной циркуляции крови. Поэтому если девушки постоянно носят обувь на высоких каблуках и сильно зауженную, любую, в которой стопа оказывается в физиологически неверном положении, это существенный фактор риска для болезни вен - говорит врач.

Факт 4. Хорошо быть правильным лодырем

Доктор Христиан Лодер, медик императора Александра Первого, изучал вопрос венозного возврата и нашел для своих пациентов прекрасный метод лечения. Он прописывал ходьбу и прием минеральных вод. У доктора была клиника на Остоженке и там его богатые пациенты ходили, гуляли и пили минеральную воду, в общем, соблюдали моцион. А простой народ смотрел через забор и говорил: «Вон, лодыри ходят».

- На самом деле моцион, прогулки и умеренные кардионагрузки, - очень важны для здоровья. – поддерживает доктора Лодера Александра Цыплящук. – Главное, не переборщить и исключить все, что приводит к сильному внутрибрюшному давлению. Не делать чрезмерных силовых нагрузок, не приседать со штангой, например.

Факт 5. Мази варикоз не лечат

Мази охлаждают кожу, дают приятное ощущение снятия усталости, но для болезни вен это не основное лекарство.

- Вообще-то мази хорошо работают с тревожными пациентами, действуют успокаивающе, снимает неприятные симптомы, - говорит врач. Но более эффективно при лечении хронической венозной недостаточности работают средства по механическому устранению отека. К механическим видам относится такая процедура, как пневмокомпрессия или лимфопресс, - поясняет Александра Цыплящук. – Это такой аппарат – сапожок, стенки которого надуваются воздухом. Получается, что жидкость из подкожно-жировой клетчатки выдавливается снизу – вверх, отек кожи уходит. Аппарат действует волнообразно, сначала сжимает стопу, потом голеностоп, потом голень, дальше область коленного сустава, затем бедро. Это действительно эффективная стимуляция кровообращения. Ну и, конечно, практически всем пациентам с патологией вен мы рекомендуем использовать специальный компрессионный трикотаж – чулки или гольфы.

- Может, самостоятельно можно проделать процедуру лимфодренажа?

- Есть методики лимфодренирующего массажа, но им нужно обучаться. И прежде, чем делать себе такой массаж, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы понять, нет ли противопоказаний. Например, при варикозной болезни нельзя массировать сами вариксы (узлы и места вздутия вен, - прим. ред.), это может привести к травме.

Прогулки очень важны для здоровья Фото: Shutterstock

Факт 6. Если вены не в порядке – в обувь прячем наши пятки

Опасность голых ножек в том, что их можно расчесать. Существует такое понятие, как венозная экзема. Из-за плохого кровообращения кожа начинает сильно чесаться, а склонность к сезонным аллергиям может еще добавить сложности. На месте расчеса и кровотечения может сформироваться язва. Плюс ко всему поллинозы, аллергические реакции на цветение растений, в целом плохо сказываются и на коже. Поэтому выход – если у вас варикоз, стоит поберечь свои ноги от травы и пыльцы и укусов насекомых.

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ДИЕТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОСУДОВ И ВЕН

Чтобы снизить риск развития заболевания вен, прежде всего, стоит уменьшить нагрузку на сосуды. Поэтому диета должна быть направлена на снижение излишнего веса и хорошее пищеварение.

- Пить достаточно воды, не менее 2 литров в сутки.

- Включать в ежедневный рацион фрукты, овощи, отруби, — всё, что содержит растительную клетчатку.

- Достаточное количество витамина Е. Этот витамин в числе других антиоксидантов, отвечает за повышение стрессоустойчивости организма.

Витамин Е содержится:

в проросших зернах пшеницы, цельных зернах злаков, каштанах, печени, листьях крапивы и мяты, спарже, отрубях, капусте брокколи, горохе, фасоли, кукурузном и оливковом масле.

- Витамин С так же является антиоксидантом.

Витамина С много:

в шиповнике, сладком перце, черной смородине, облепихе, шпинате, белокочанной капусте, чесноке, цитрусовых, петрушке, укропе, молодом картофеле.

- Еще один важный антиоксидант - бета-каротин.

Им богаты:

кедровые орехи, морковь и свежий морковный сок, ананасы, щавель, зелёный лук и зелень петрушки, шпинат, салат, говяжья печень, арбузы.

- Очень важен для сосудов витамин Р. Он укрепляет стенку сосудов, тормозит активность фермента, разрушающего гиалуроновую кислоту, которая и укрепляет, цементирует клетки сосудов между собой.

Витамин Р содержится:

в лимонах и апельсинах (белая кожура и междольковая часть), абрикосах, черной смородине, перце, гречке, грецких орехах, капусте, салате, помидорах, винограде, руте, шиповнике, малине, зеленых листьях чая.

- Немаловажную роль в укреплении стенки вен играет эластин.

Это белок, отвечающий за упругость тканей.

Вещества, стимулирующие синтез эластина, есть:

в хмеле, гранате, красном винограде, сое, люцерне, финиках.

Для синтеза эластина необходима медь, а ее достаточно в морепродуктах — креветках, мидиях, крабах, устрицах, кальмарах, омарах, осьминогах. Много меди в говяжьей печени.