Волонтеры собрали подарки и тысячи открыток к 9 мая для бабушек и дедушек в домах престарелых

В этом году добровольцы поздравят почти 20 тысяч обитателей домов престарелых Фото: фонд Старость в радость

9 мая - для нашей страны особенный день. День, когда мы празднуем Великую Победу. День, когда мы скорбим по героям, отдавшим за нее жизни. День, который напоминает нам, как прекрасно и бесценно мирное небо. И какими нечеловеческими усилиями наших дедушек и бабушек оно было завоевано.

Всегда - и конечно же в этот день - важно дарить внимание и тепло людям, на чью долю выпали тяготы той войны. Особенно ощущение праздника Победы необходимо одиноким пожилым людям, на закате дней оказавшимся в домах престарелых.

Уже много лет с 9 мая их поздравляют волонтеры благотворительного фонда “Старость в радость”.

- Фронтовики, которых остались единицы, тогдашние подростки - самоотверженные работники тыла, те, кто в военные годы был ребенком, наконец, дети, родившиеся после войны. Эти эти люди - наши бабушки и дедушки, матери и отцы - стали не просто участниками Истории Великой Победы, но и ее героями, носителями бесценного опыта, воспоминаний, и, конечно, примером самоотверженного служения Родине! - говорят в фонде.

В этом году добровольцы поздравят почти 20 тысяч обитателей домов престарелых. Из них шесть тысяч человек застали войну лично. Но в этот день никто из подопечных не останется без внимания. Ведь День Победы - это общий праздник для всей страны, это праздник, затрагивающий личную и семейную историю каждого.

- 15-летний опыт нашей работы показал, что внимания к старшим много не бывает, а в дни, предшествующие празднику Великой Победы, желание проявить к ним уважение, выразить благодарность возникает особенно остро. Мы постарались в этом году направить наши ресурсы на то, чтобы те, кто живет в интернатах, домах престарелых и те, кто получает уход дома, в майские праздники не чувствовали себя одинокими, ощущали, что мы все вместе. Конечно, помощь должна приходить к людям постоянно, и она должна быть системной и масштабной, и осуществлять такую помощь помогаете нам вы, - обратилась к тем, кто поддерживает фонд, его директор Елизавета Олескина.

Пожилым людям передадут открытки, подписанные неравнодушными россиянами, и подарки. Накануне волонтеры провели в подшефных учреждениях опросы - чтобы понять, что именно хотят получить к празднику их подопечные. Где-то подарками бабушкам и дедушкам станут парфюмерия, фотоальбомы, чайные пары, праздничные продуктовые наборы, а кто-то даже попросил на денек воссоздать выездное кафе-мороженое времен своей юности.

В прошлом году в связи с ограничениями из-за пандемии, фонд закупил планшеты и ноутбуки с помощью которых пожилые люди становятся зрителями видео-концертов с участием любимых артистов. В некоторые интернаты, где уже снимают постковидные барьеры, приедут волонтеры и устроят уличные праздники с выступлением небольших творческих коллективов - с соблюдением безопасной дистанции и всех мер предосторожности. А тех, кто получает помощь дома, поздравят социальные работники.

В 2020 году фонд закупил планшеты и ноутбуки, с помощью которых пожилые люди становятся зрителями видео-концертов Фото: фонд Старость в радость

КСТАТИ

Помощь одиноким пожилым людям нужна не только в преддверии Дня Победы - но и весь год. Как поддержать программы фонда "Старость в радость", можно узнать на его сайте.

Теплые слова бабушкам и дедушкам тоже можно передать не только на праздники. У фонда уже много лет действует программа "Внуки по переписке". А недавно запустилось и направление видеоволонтерства.