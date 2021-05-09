Даст ли погода пролететь самолетам над Красной площадью

Член экипажа вертолета перед началом репетиции воздушной части парада Победы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня с раннего утра небо над майской Москвой выглядело неуместно хмурым – оно было похоже на холст, который художник наскоро и неровно выкрасил голубовато-серой грунтовкой.

Из-за плотной и серой облачности солнце даже не угадывалось на востоке.

Было двадцать минут шестого, когда я вышел во двор нашего дома (в нем живет много знакомых мне армейских отставников) чтобы прогуляться с собакой.

Вот тогда и увидел, как из соседнего подъезда стремительно вырвался молодой офицер в парадной форме и с голубоватой медицинской маской на подбородке. Он «рысью» устремился куда-то в сторону метро. Капитан явно спешил к первому поезду.

А с балкона седьмого этажа его крестила в спину седая мать. Отец «парадника» курил с ней рядом и часто поглядывал в небо.

Я его понимал, - батя явно думал о том, чтобы погода не испортила сыну парад.

Прогноз обещали вроде благоприятный: +12, солнечно, с прояснениями. Но на это было не похоже. На термометре пока +8.

И я снова глазами метеоролога авиационного полка обшариваю небо. Нижняя кромка облаков где-то под 200-250 метров.

Этого достаточно, чтобы под этими «сугробами» прошли некоторые самолеты и вертушки (их эшелон – 180 метров).

А вот другим этой высоты явно мало – им нужно 500-550 метров.

До парада еще 4 часа и дует сильный ветер. Очень возможно, что он очистит небо от туч, тянущихся на Москву с запада (как ту не подумаешь о втором смысле!)…

Мне вспомнилось, как много лет назад (когда я был капитаном и слушателем военной академии) Красную площадь в день парада, как пожарный из брандспойта, заливал холодный дождь, но наши промокшие до нитки и продрогшие офицерские «коробки» мужественно топали по брусчатке, озаряя счастливыми улыбками руководителей партии и правительства, взобравшихся на Мавзолей.

А после парада я с несколькими сослуживцами рванул «лечиться от простуды» в пельменную на Никольской, - дрожащие зубы наши цокали о граненые стаканы с водкой… Но один из нас на следующее утро «похмелялся» уже в госпитале, - схватил воспаление легких.

Чтобы там не творилось сегодня в небесной канцелярии, а парад,

конечно, состоится. Возможно (хотя об этом не хочется думать) – в усеченном составе. Авиацию посадят на прикол.

Хотя нельзя исключать, что хмурое одеяло туч в этот день постараются оттянуть от столицы и порвать специальные самолеты Ан-26 («Циклон»), - в былые годы они 9 мая они пиропатронами с йодистым серебром еще на дальних подступах к городу «расстреливали» тучи. Чтобы к 10.00. сделать «солнечную дыру» над Москвой. Но это – теория вопроса. Плотность туч может быть такой, что хоть тонной йодистого серебра их «припудривай», - они к началу парада не расступятся.

Бьюсь о заклад: армейские начальники, отвечающие за проведение парада на земле и в воздухе, еще до первых петухов требовали от метеорологов – «Дайте погоду!». Мне рассказывал как-то об этом бывший Главком ВВС Герой России генерал армии Виктор Бондарев, не раз в прошедшие годы командовавший «крылатым парадом» над Москвой. А однажды, кстати, он сам 9 мая управлял стратегическим ракетоносцем, но долго не признавался журналистам в этом.

Погода – как капризная женщина: может щедро «одарить» парад солнцем и чистым небом, а может напустить на него хмарь и дождь.

Она не подчиняется генеральским приказам.

Помните, в 2019-м Минобороны отменило воздушную часть Парада Победы «по причине неблагоприятных погодных условий». Самолетам пришлось возвратиться на аэродромы базирования.

Тогда метеоусловия по маршруту пролета авиации в московском регионе были такими тяжелыми, что не было смысла разгонять набухшие тоннами воды и густыми, как мокрая вата, облака. В том году воздушную часть парада отменили не впервые. Сначала это было в июне 1945-го (шел жуткий ливень), а потом и в 2017-м - опять-таки «из-за наличия серьезной облачности и плохой видимости».

Хочется верить, что сегодня такого не случится, будем «держать кулачки» за удачу парада. Ведь сколько людского труда вложено, сколько пота пролито, сколько сот километров протопано ради того, чтобы за час с лишним показать народу Парад Победы во всем блеске.

Кто-то из «парадных» командиров-танкистов рассказывал мне, что за время тренировок механики-водители намотали сколько километров, что им впору повышать классность. Вот так парад влияет на повышение профессионального мастерства спецов, а, значит, и на боеготовность подразделений. Внушительно за время подготовки к параду нарастили налет и экипажи самолетов-вертолетов: за 12 тренировок они добавили немало часов, проведенных в небе.

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