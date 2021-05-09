Парад на Красной площади в Москве 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

12,5 тысяч военных «парадников» промаршируют в столице России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парад на Красной площади в Москве 9 мая 2021 года в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны по количеству личного состава и бронетанковой техники будет немного скромнее прошлогоднего юбилейного, однако несмотря на это, шествие ожидается впечатляющее. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию того, что проходит на главной площади России.

Напомним, как сообщалось ранее, Парад Победы на Красной площади в Москве будет состоять из нескольких этапов. Открывает его традиционно шествие пешей колонны, в составе которой будут более 12 тысяч человек, в том числе парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа и батальон женщин-военнослужащих, которые будут представлять Военный университет и несколько военных академий — связи, материально-технического обеспечения и космической обороны.

Следом поедет механизированная колонна — более 190 образцов военной техники. Также запланирован полет авиации — 76 вертолетов и самолетов. Командный пункт, с которого будет управляться «небесная колонна», находится на Спасской башне Кремля.

Для тех кто очень хочет посмотреть Парад на День Победы в Москве, но не сможет попасть на Красную площадь, «КП» подготовила путеводитель по местам, откуда можно увидеть военную технику и авиацию, праздничный салют.

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