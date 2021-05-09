Сталинград, Чкалов и Молотов: Зачем и какие города в России переименовали 9 Мая

Сразу несколько крупных городов страны, в которых проходили парады в честь Победы, ровно на один день, 9 Мая, были переименованы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не Волгоград, а Сталинград. И не Самара, а Куйбышев. Сразу несколько крупных городов страны, в которых проходили парады в честь Победы, ровно на один день, 9 Мая, были переименованы. Им вернули их названия времен Великой Отечественной войны. Такие решения были приняты местными властями как дань памяти поколениям, ковавшим Победу. Какие же города в 2021 году официально (в том числе в титрах телетрансляций парадов) сменили названия?

ПЕРМЬ стала городом МОЛОТОВ. Так она называлась с 1940 по 1957 год в честь председателя Совнаркома и народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.

ОРЕНБУРГ превратился в город ЧКАЛОВ. Такое имя он носил с 1938 по 1957 год в честь легендарного летчика Валерия Чкалова.

ЕКАТЕРИНБУРГ стал СВЕРДЛОВСКОМ. Им он был с 1924 по 1991 год в честь главы ЦИКа Якова Свердлова.

САМАРА вновь стала КУЙБЫШЕВЫМ. Так она называлась с 1935 по 1991 год в честь революционера Валериана Куйбышева. Кстати, именно в Куйбышев советская власть собиралась перенести столицу СССР в случае захвата гитлеровцами Москвы в ноябре 1941 года. Туда уже были эвакуированы некоторые правительственные структуры. Но Сталин в последний момент отказался от эвакуации. Москву отстояли.

ВОЛГОГРАД переименовали в СТАЛИНГРАД. Это название город носил с 1925 по 1961 год. И именно волгоградцы первыми ввели в свое время «победную моду» на переименование к 9 Мая. Ведь именно под Сталинградом в 1943 году была одержана самая громкая и переломная победа Красной армии над гитлеровцами, повернувшая ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ на один день вновь стал ЛЕНИНГРАДОМ. Так вторая столица России называлась с 1924 по 1991 год. Героическая защита города, пережившего в годы войны блокаду, стала беспримерной.

ВЛАДИКАВКАЗ стал ОРДЖОНИКИДЗЕ - так столица Северной Осетии называлась с 1931 по 1990 год в честь видного революционера и партийного деятеля Серго Орджоникидзе.

Наверное, хорошо и правильно, что в свое время всем этим городам вернули их исторические названия, отказавшись от советских, политически мотивированных. И молодые поколения россиян уже не знают, что крупнейшие города страны когда-то назывались по-другому. Но и традиция официально напоминать вот таким переименованием хотя бы на один день в году о важной странице в истории городов и страны, особенно связанной с подвигом народа в Великой Отечественной войне, очень трогательна и важна.

Спасибо этим городам за нашу общую память.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: «День Победы был, есть и будет священным для народа»

Президент поздравил Россиян и обратился к «недобитым карателям» с трибуны на Красной площади (подробности)

15 лучших фото Парада Победы в Москве 9 мая 2021: репортаж из кабины вертолета и с Красной площади

В Москве подошел к концу грандиозный Парад Победы 2021 (подробности)