Празднование Дня Победы 9 мая 2021: прямая онлайн-трансляция

В воскресенье, 9 мая 2021 года, в России празднуют День Победы - 76-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 9 мая 2021 года, в России празднуют День Победы - 76-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Сегодня в честь этой даты по всей России выступают артисты, музеи организовывают посвящённые подвигу советских солдат выставки и экскурсии.

В 22:00 состоится грандиозный праздничный салют. В этом году для него в Москве разработали уникальную технологию: в небе на разной высоте разорвутся фейерверки, вместе сложившись во флаг России. Салют прогремит из 72 установок на 16 точках Москвы.

Второй год подряд пандемия коронавируса не позволяет провести шествие участников акции "Бессмертный полк", поэтому акция пройдёт в онлайн-режиме.