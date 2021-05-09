Трансляция велась одновременно с пяти камер. Фото предоставлено PR службой НТВ

Телекомпанией НТВ впервые была проведена полномасштабная съёмка Парада Победы с помощью камер 360° и показана в прямом эфире в Интернете: на официальном сайте НТВ, в мобильном приложении НТВ, в социальных сетях и на канале YouTube.

Трансляция велась одновременно с пяти камер, размещённых на трибуне Красной площади, Манежной площади, улице Тверская и Васильевском спуске. Также одну из камер расположили внутри движущейся военной техники, участвующей в параде, что позволило зрителям НТВ стать виртуальными участниками происходящего и проехать на бронетехнике, откуда открывался обзор на 360°, через Красную площадь.

Парад Победы впервые был показан НТВ в прямом в эфире в формате 360°. Фото предоставлено PR службой НТВ

На сайте НТВ был создан режим просмотра, при котором пользователи могли самостоятельно включить прямую трансляцию с любой из пяти камер. Для пользователей YouTube была доступна сборная единая трансляция в формате 360°, которую также можно было посмотреть с помощью очков виртуальной реальности. Зрители могли не только увидеть происходящее из разных точек, но и приблизить изображение, развернув его в разные стороны.

«Онлайн-трансляция Парада Победы в формате 360° была реализована впервые, и мы рады, что НТВ стал первопроходцем в этом направлении. Сейчас телеканалам крайне важно применять новые технологические решения и выходить за границы традиционного телевидения. В будущем мы будем применять формат 360° и для съёмок других значимых событий», - говорит генеральный директор НТВ Алексей Земский.

Также сегодня вечером телеканал НТВ проведёт прямую трансляцию праздничного салюта, которая также впервые будет доступна в формате 360°.