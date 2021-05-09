Брат Владимира Кузьмина Александр: «Наши с Володей родители детьми познакомились в плену у немцев, и там родилась их любовь на всю жизнь…»

Александр Кузьмин с отцом Фото: Личный архив

Брат рокера Владимира Кузьмина, тоже музыкант, по случаю праздника вспомнил необычную историю своей семьи, связанную с Великой отечественной войной. И в годы войны люди находили свою любовь...

...Однажды, когда отец братьев Кузьминых Борис вспоминал историю знакомства с будущей супругой Наташей, их сын Александр Кузьмин взял видеокамеру и заснял эти домашние посиделки. Теперь это видео стало уникальным семейным архивом.

«1941 год. Согласно Постановлению партии и правительства, всех детей, особенно Сибири, отправляли в пионерские лагеря не на одну смену, а на все лето (то есть на три смены, три месяца), - вспоминает на этом видео отец Кузьминых Борис. - И вот я закончил восьмой класс, и меня отправили в лагерь. Это было где-то 15-18 июня 1941 года. Нас, школьников, погрузили в пассажирские вагоны, и едем по маршруту: «Омск-Москва». По дороге детей все собирают и собирают в вагоны, и дальше везут в Мелитополь на Украину. По пути следования эшелон был полностью заполнен. Это было где-то 18-19 июня, перед началом войны. И вот железнодорожная Станция Новоалексеевка, пионерлагерь «Дружба».

Алла Пугачева в гостях у родителей Кузьминых: Бориса Григорьевича и Натальи Ивановны Фото: Личный архив

Накануне торжественного открытия лагеря мы собирали дрова для пионерского костра. А утром пришла директор лагеря и сказала, что началась война. Мы не сильно испугались. К тому времени уже насмотрелись фильмов про войну – «Три танкиста» и так далее. В общем, живем, находимся в лагере, играем в войнушку, против Гитлера. Нас оставили до 24 августа. Потом нас в автобусы посадили, привезли на станцию, погрузили в вагоны, и едем обратно в Омск. Подъезжая к станции Мерефа под Харьковом, состав останавливается и стоит. Час, два, три. И вдруг мотоциклисты окружили наш состав. Короче, мы впервые увидели немцев. Главного пионервожатого уже нет, куда-то смылся. Директора тоже нет. Остались только вожатые. Стоим сутки. Питаться нам есть чем – вагон-ресторан. И тут эшелон пошел. В каждом вагоне немец с автоматом…

Привозят нас в Германию. Запомнил название деревни - Эзельдорф Дрезденского округа, которой на карте уже нет или сменились названия. Погрузили в автобусы. Повезли в какой-то районный центр. Там большая школа, площадь перед ней. Нас, детей, стали делить на мальчиков-девочек и по возрасту. Во дворе походные солдатские кухни, нас кормили. Там нас держали, а периодически подъезжали телеги (дрожки). И где-то на третий день командуют, что такой-то отряд строится. Выстроили нас человек 20. Подъезжают немцы на машинах и выбирают. Допустим, ты, ты садись (показывают) и увозят.

Помню, выходит один немец, на меня указал, мол, иди, садись. И на девочку показал, мне незнакомую. И ее в машину. И нас, двоих, повезли в деревню Эзельдорф. Сейчас ее нет на карте, не смог потом найти такую. Нас привезли. Там была усадьба, где стоял дом, флигель. Во флигеле кухня. Нас подвели, открыли подпол и показали, мол, туда идти. Мы по ступенькам зашли в подвал. Когда спускались в подвал, спросил девчонку: «Как тебя зовут?». Она была, видно, моложе меня, меньше. Ее звали Наташа, ей не было еще 11, а мне – 13. Мы с ней в пионерлагере не встречались и не знали друг друга. И вот нас привели в подпол. Там окна наполовину, еле свет проходит. Матрац на полу, подушки. Столик. Так мы стали с Наташей вместе жить в подвале и помогать по хозяйству и дому Хозяину. Подводят меня к поляку дяде Васе, он по-русски говорил. А Наташу - к поварихе Марине. И вот чем мы с Наташей занимались. Она на кухне поварихе помогала. А я – по двору. Мыл машины, убирал двор. Иногда доверяли оружие чистить. По указанию Хозяина, дядя Вася раз в неделю объезжал близлежащие села, собирал в корзину яйца, продукты и привозил.

Меня еще за водой отправляли. Телега двухколесная, и на ней и бочка. Я запрягаю лошадь, сажусь на бочку, еду, набираю воду и привожу. Раз забыл пристегнуть бочку. И когда подъехал, телега накренилась, и вода вылилась. Хозяин стоял на пороге, увидел, и как врезал мне по шее ребром ладони. Один раз мне досталось, а вообще нет, не били. В его апартаментах никогда не были, запрет был туда входить. Через неделю привезли нам робу. Ту одежду, в которой были, велели сжечь. Роба была формой гитлерюгенд. Это рабочая форма. Потом привезли парадную одежду – свитер, брюки мне, Наташе - юбку. Через несколько месяцев, уже зимой, нам стали разрешать выходные. «Куда хотите, идите, но если посмеете бежать, все равно найдем и расстреляем». Мы ходили в основном в кино. На мелкие расходы нам давали деньги. Мы на эти деньги покупали мороженое, сладости. Когда лето пришло, ходили на пляж. Тогда, в то печальное время, мы с Наташей и влюбились друг в друга. У нас случился роман вот в таких сложных грустных условиях. А чувствам не прикажешь!». «Тогда родилась любовь наших родителей. И по сути берет начало наша семья», - говорит Александр Кузьмин.

Побег

Борис и Наташа, будущие родители рокеров Владимира и Александра Кузьминых, жили в немецком плену. Мысли о побеге перемешивались с чувством страха. «Нам постоянно угрожали расстрелом и повешением, если мы надумаем бежать, - говорит на записанном видео отец Кузьминых. – Говорили, мол, убежите, все равно вас найдем, тогда вам не жить. При этом нам запрещено было ходить по отдельности, мы должны были быть только вдвоем всегда. В 1943 году летом на пляже к нам с Наташей подошла женщина и спросила, как нас зовут на чистом русском языке. Через 10 дней опять встретились на пляже, и она сказала, что согласно приказу Сталина надо «сохранить молодняк», что русские работают по спасению детей из плена… И еще через несколько дней она опять пришла и сказала, что определенного числа они должны были сбежать и преодолеть 30 км пути до определенного пункта за 1 день».

Слева направо: Александр Кузьмин, Владимир Кузьмин, их папа Борис Григорьевич и Алла Пугачева Фото: Личный архив

«Наташа и Борис должны были бежать и преодолеть 30 км пути в другой населенный пункт, отец не помнил его названия», – поясняет сын Александр Кузьмин.

«Приняли решение и бежали, - вспоминал о побеге с будущей женой отец. - Прибыли с Наташей в названный населенный пункт, постучали в указанный дом по указанному адресу, назвали пароль и нас приняли». После суток нахождения в доме они должны были идти дальше. И в каждом доме узнавали следующий населенный пункт. Заранее не знали, куда идут. Однажды спали в копне сена. Надежда вырваться давала силы. Они приближались к границе Германии. Где-то шли, где-то ехали, ночевали в разных домах. Прошли Польшу. Добирались с немцами на разных попутках и общались с ними на немецком языке с 25 июня больше месяца. Дошли до Украины…

«Проводники говорили, что самое страшное - преодолеть Украину, что там самая страшная милиция, - вспоминал Борис Кузьмин. – Мы, дети по сути, но в тех условиях рано повзрослевшие, в общей сложности прошли из плена до Нововасильевки - это последнее место, куда должны были прибыть. Помню, как 19 сентября, однажды сидя на крыше, где прятали нас хозяева дома, из-под черепицы крыши увидели конников - русских разведчиков. Это было спасение, счастье! Однако домой мы попали далеко не сразу. Нам пришлось пробыть в Нововасильевке, где работали в колхозе до октября".

«Застряли в Нововасильевке, потому что не было указаний от властей, куда дальше отправлять детей, - поясняет Александр Кузьмин. - В Нововасильевке только в октябре удалось отыскать родителей Бориса и Наташи. И сразу же прилетел на самолёте Наташин папа (тогда он был инспектором финансов в Министерстве финансов, большая шишка), забрал дочь в Москву. Борис остался один. Позже приехала мама за Борисом, уже считавшая, что сын потерян, но получившая вести от милиции о его местонахождении. Мама добилась распределения в банк Нововасильевки (28 км от Мелитополя.) И так смогла прилететь к сыну.

Музыкант Александр Кузьмин с отцом Фото: Личный архив

В 1944 году Борис с матерью уехали из Нововасильевка на попутках с военными грузовиками. «В Мелитополе, когда папе (Борису) было около 16 лет, он пошел в военкомат и сказал, что ему 18, - рассказывает сын Александр Кузьмин. -. По приказу Сталина «сохранить молодняк» его не отправили в горячие точки, а распределили в истребительный батальон территориальных войск Украины. Задача батальона была поймать оставшихся немцев, их старост и передать нашим властям. В 1945 году их перебросили помогать в госпитале, и через некоторое время война закончилась. Это было огромное счастье, что все закончилось, и папа мог поехать к своей любимой Наташе, с которой познакомился в немецком плену и с которой спасся.

Наташа, уехав в Москву, рассказала своим родителям о Борисе. Узнали его адрес, и все это время до встречи с ним переписывались.

Родители Кузьминых (Борис Григорьевич и Натальи Ивановна) с детьми: Саша (слева), Вова Кузьмин (крайний справа), сестра Ирина Фото: Личный архив

«После войны родители мамы Наташи попросили прислать Бориса в Москву, - рассказал "КП" Александр Кузьмин. - Так Наташа и Борис (наши мама и папа) начали жить вместе с ее родителями в Москве на Таганке. Так образовалась их семья, которая дала жизнь нам с Володей Кузьминым... День Победы - наш любимый семейный праздник. В память о героизме советского народа, мы ежегодно поздравляем ветеранов войны и всех тех, кто имел отношение к этому священному дню».