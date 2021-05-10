Никита Мазепин перед гонкой встал на колено, отдав дань уважения ветеранам: "Прошло 76 лет с дня Победы, и никто этого не забыл"

Никита Мазепин. Фото: REUTERS

Российский пилот «Формулы 1» Никита Мазепин отличился на Гран-при Испании. Новичок королевских гонок перед стартом встал на колено, но, как оказалось, отнюдь не в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни черных тоже важны).

«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет со дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения Ветеранам и людям, причастным к Победе. Спасибо!», - написал в Инстаграм Мазепин, который еще и нарисовал на своем шлеме Георгиевскую ленточку.

Это заявление российского пилота вызвало бурную реакцию болельщиков.

«Он своим по сути говорит, что меня не волнует борьба с расизмом», - набросились на Мазепина в соцсетях некоторые зарубежные пользователи.

«Молодец Никита что пояснил, а то хейтеры уже накинулись. Удачи тебе в гонках следующих гонках и всех с праздником Победы над фашизмом», - говорят другие.

«Наш респект! Удачи тебе на следующих стартах», - поддерживают Мазепина россияне.

В данном случае мы тоже поддерживаем нашего пилота, и желаем ему побыстрей освоиться в «Формуле 1», чтобы запомниться не только своими демонстрациями перед стартом, но и хорошими результатами на финише. В Испании же Мазепин занял последнее, 19-е место.

Да и вообще в современном спорте, который все чаще становится ареной для политических акций, надо быть очень аккуратным, чтобы не попадать в подобные скандалы. Впрочем, потом Мазепин заявил, что это была одноразовая акция, и других демонстраций он устраивать не будет.

Напомним, что в прошлом году ритуал поддержки движения Black Lives Matter (Жизни черных тоже важны) чуть не расколол «Формулу 1». После того, как перед Гран-при Австрии как шесть гонщиков отказались вставать на колено, разгорелся громкий скандал. Одним из тех, кто тогда не поддержал в этом начинании британца Льюиса Хэмилтона, был российский пилот Даниил Квят.

«Когда нам предложили, как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было непонятным, потому что это против моего менталитета русского. Встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом», - объяснил Даниил.