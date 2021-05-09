Как прошёл парад Победы 9 мая 2021 года в Москве: Откуда у марша новый голос, а у Шойгу - «везучий» кортик Жукова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает парад Победы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДЕТАЛИ

Вот и все, - отгремел на Красной площади Парад Победы-2021.Как ни куражилась небесная канцелярия, напуская тучи на Москву, а испортить торжество ей не удалось. Все пошло по плану.

Тому, кто смотрел парад по телевизору, может показаться, что все вроде было традиционно и ритуально: и бой курантов ровно в 10.00, и выкат на надраенном до ослепительно-зеркального блеска Аурусе №0001 министра обороны России Сергея Шойгу из-под арки Спасской башни, и его объезд парадных коробок с приветствием и оглушительным ответным и троекратным «Ура!!!» сразу в 200 глоток, и доклад министра Верховному главнокомандующему, и речь Путина, и марш пешей и механизированной колонн, и пролет авиации.

По Красной площади проехали свыше 190 единиц военной техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да, многие картинки в «ящике» и наяву были привычными.

Но, меж тем, есть некоторые очень любопытные детали Парада, которые остались за кадром.

Например, то, что на Спасской башне был устроен командный пункт воздушной частью парада. А это, если хотите, почти фронтовая авиационная операция. Да-да, поднять в небо 76 самолетов и вертолетов с 8 аэродромов в разных районах европейской части России, вывести их с точностью до секунд в заданный квадрат неба, заставить построиться в идеальный боевой строй и безупречно (с заданной скоростью и на строго требуемой высоте) пройти над Москвой – это сложнейшая задача. И она была блестяще выполнена. Наши девчата – чемпионы мира по синхронному плаванию, могут позавидовать летчикам: координация боевых самолетов и вертолетов была идеальной. Командир пилотажной группы «Стрижи» незадолго о парада пошутил: «Когда мои пилоты приходят в столовую и садятся за стол, то они даже пищу принимают синхронно»…

НОВЫЙ ГОЛОС ПАРАДА

Много лет «голосом Парада Победы» был известный диктор, народный артист России Евгений Хорошевцев. Но он скончался в декабре 2020-го. И, естественно, встал вопрос о том, кто его заменит в мае 2021-го. Евгений Александрович незадолго до неожиданной смерти внес большую интригу в это дело, когда признался, что нашел себе преемника. Вот что он тогда говорил: «Да, нашел. Он ходит ко мне заниматься. Этот мальчик написал письмо Путину, в котором сообщил, что хочет вести военный парад. Это письмо дошло до меня с припиской: "посмотрите". Вот сейчас учу его».

Диктор, народный артист России Евгений Хорошевцев скончался в декабре 2020-го. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А теперь вот выяснилось, что этому «мальчику» - Антону Сунцову, - почти 40 лет, и что он сам вроде в свое время обратился к Хорошевцеву с просьбой научить его комментировать военный парад. После этого учитель и стал заниматься с ним. Сунцов не только освоил профессию диктора (занимался в учебном центре кино и телевидения), но и стал руководителем звукозаписывающей студии Stream Sound Records. Наиболее известная его работа - голос Медведя для мюзикла «Темкина история». Но парад – это вам не веселый мюзикл. Но густой баритон ученика не уступает естественной мощи тембров и чувств учителя.

Антон Сунцов стал новым "голосом" парада Победы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПОД АРКОЙ

Но вернемся к самому началу парада, - к Спасской башне, из-под которой выехал на Красную площадь Шойгу. Там он на несколько секунд остановил свой сановитый кабриолет, снял фуражку и перекрестился. Очень «экзотичный» момент, у которого есть свой особенный смысл.

Мне показалось, что даже куранты замерли в ту минуту, перестав тикать.

У этого «ритуала» министра обороны — любопытная история.

Кремлеведы мне рассказывали, что арка Спасской башни, под которой проезжал Шойгу, всегда была частью храма. А несколько лет назад, во время реконструкции, там нашли икону, которую в советские времена верующие московские люди спрятали в каменный тайник. Чтоб ее не осквернили. И под этой аркой в былые века все входившие или въезжавшие в Кремль, или наоборот – выходившие и выезжавшие из него, - всегда крестились.

Выезжая из арки Спасской башни, Сергей Шойгу традиционно перекрестился перед началом парада. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Говорят, что один из археологов рассказал Шойгу эту историю. И он решил следовать стародавнему обычаю, - «принял его близко к сердцу», как сказал один священник.

Вскоре после парада 2016 года Сергей Кужугетович признался мне, что в тот момент больше всего беспокоился о том, чтобы Парад прошел без сучка и задоринки. И просил благословления и удачи. И тогда, и сейчас все получилось.

А я тут и о другом вспомнил. Как-то знакомые военные историки показывали мне кинохронику первого Парада Победы в июне 1945-го. Интереснейшие кадры, снятые в тот момент, когда маршал Жуков на коне выезжал из Кремля на Красную площадь. И у арки Спасской башни вдруг попридержал резвого скакуна и почтительно приподнял фуражку. Не было бы у коммуниста Жукова партбилета в кармане, он наверняка бы тоже перекрестился…

КОРТИК

Кстати, и на этом параде была одна весьма знатная вещица, которая связывала Жукова и Шойгу.

Когда министр обороны объезжал парадные коробки, я еще пару лет назад обратил внимание на его кортик. Он был «нестандартным», чуть больше, чем обычный офицерский. Сергей Кужугетович уже не первый раз берет его на парад. Это кортик маршала Георгия Жукова.

Когда Московским военным округом командовал нынешний начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов, он сказал Шойгу, что этот кортик Жуков в свое время сдал в службу ракетно-артиллерийского вооружения, где он на складе и лежал. И вот тогда министру пришла идея, – а не взять ли этот везучий кортик хотя бы на время парада?

И теперь кортик Жукова видел Парад Победы не только 1945-го, но и 2021-го.

Сергей Шойгу уже не первый раз берет исторический кортик на парад. Фото: Максим ШИПЕНКОВ/ЕРА/ТАСС

МУЗЫКА

И еще одна любопытная деталь нынешнего парада, на которую обратили внимание только специалисты-музыканты. После объезда и приветствия войск министр обороны возвращается в «центр» парада для доклада президенту-Верховному Главнокомандующему. В эти минуты звучит теперь особая бравурная музыка – ода русского композитора Глинки. А когда-то гремела торжественная мелодия Баха. Он, конечно, тоже гениальный композитор, но все-таки немец. Когда-то устроители парада обратили внимание на тонкий политический момент: уместно ли в День Победы над Германией использовать немецкую музыку? Она, конечно, вне политики, но бывают и исключения…

ОСОБЫЙ МОМЕНТ

Был у Парада Победы и особо трогательный момент. Это когда грянул марш «Священная война», а с блистательной выправкой знаменосцы понесли по Красной площади Государственный флаг России и Знамя Победы. Все сидящие на гостевых трибунах встали. И даже ветераны войны с костылями попросили помочь им подняться. А некоторые пацаны с пилотками на головах, глядя на дедов-орденоносцев, тоже приложили правую руку к виску, отдавая почести главным символам Победы и России.

Знамя Победы и Государственный флаг России на Красной площади. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

А теперь скажу вам по очень большому секрету. Когда сидишь с ветеранами войны на гостевой трибуне парада, разного наслушаешься: и воспоминаний фронтовиков о битвах, и их комментариев о старой и новой военной технике, и рассказов о детях и внуках, которые «будут сегодня маршировать». Но слышал я там и другое: почему первым на Красную площадь выносили Государственный флаг России, а вторым – Знамя Победы? Не правильнее ли было наоборот? Или вот это: «Зачем надо было прикрывать фанерой Мавзолей Ленина? Ленин создал государство, армия которого победила фашизм!». Ответов на эти вопросы пока нет…

АКЦЕНТЫ

А потом была речь Путина. Если кто-то считает, что такие выступления президента России на Парадах Победы одинаковы, он ошибается. Каждый раз появляются новые актуальные акценты и оттенки в оценках Победы как в России, так и за рубежом.

Прежде всего ВВП по ходу речи несколько раз воздал должное героизму и мужеству советского народа – воинам Красной Армии, партизанам, труженикам тыла, добывших Победу.

Есть немало желающих переписать историю войны. Тут вам и «Советский Союз первым напал», и «Красная Армия плохо воевала», и «без союзников СССР не победил бы».

Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин в своей речи тоже указал на эти перекосы – нельзя допустить переписывания истории.

Особенно сильно в речи ВВП прозвучало предупреждении о возрождении нацизма. Особо гордые нотки зазвучали в голосе Путина, когда он сказал о мощных и современных вооруженных силах России. И уже – с «наждачком» - о том, что наша страна будет твердо защищать свои национальные интересы.

ЛЮДИ И СТАЛЬ

Громыхнул торжественный марш и резво заколотили в барабаны юные воспитанники Московского военно-музыкального училища, - с этого начался парад. И тут неизбежен естественный обывательский вопрос: а чем же он отличался от предыдущего? По количеству личного состава и бронетанковой техники он получился немного скромнее прошлогоднего юбилейного. Сравним: в 2020-м по гранитной брусчатке у Кремля промаршировали 14 тысяч «парадников», а сейчас их было 12,5 тысяч. В прошлом году в параде участвовали более 200 боевых машин, сейчас – 190.

По Красной площади промаршировали свыше 12 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А в небе крылатым строем прогремели над Москвой 76 самолетов и вертолетов – это на одну машину больше, чем в прошлом году, - их количество соответствует годовщине Победы.

Пешая колонна состояла из 37 «коробок» - солдаты и офицеры, курсанты и слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

В пешем строю был и новичок - расчет военной полиции из Центрального военного округа.

Снова «блистал ножками» батальон женщин-военнослужащих – на этот раз дамы в погонах представляли Военный университет и несколько военных академий – связи, материально-технического обеспечения и космической обороны.

Курсантки Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожалуй, еще никогда на Параде Победы не были представлены казаки – особенно ярко бросались в глаза их ослепительно алые накидки.

Парадный расчет казаков Всевеликого войска Донского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любопытную деталь можно было заметить и в составе механизированной колонны: сразу 5 типов танков представляли разные поколения боевых машин - исторические, современные и перспективные. В «авангарде» шли легендарные Т-34, за ними – современные Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», и, наконец, танки будущего – перспективные Т-14 «Армата».

Танки "Т-34". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Танки Т-14 "Армата". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В состав мехколонны вошли и 5 типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства «Тайфун». Причем, образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади прошел впервые. Эта небольшая боевая машина – грозная единица на поле боя и надежный щит для прикрытия сухопутных подразделений от ударов с воздуха. На ее борту сразу… 9 переносных зенитных ракетных комплексов»! В том числе и «Верба», которая обеспечивает перехват средств воздушного нападения на дальности от 500 до 6000 метров, и на высоте до 3,2 км.

Боевые бронированные машины "Тайфун-ПВО". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще задолго до парада (на закрытой выставке) я попросил одного из конструкторов кратенько рассказать мне о своем детище. Его глаза горели и он пулеметной очередью строчил:

- Тут у нас полноприводное колесное шасси К-4386 с гидропневматической подвеской, мощной керамической защитой и камазовским дизелем - 350 лошадиных сил. На борту помещается отделение бойцов. Причем, наш 13,5-тонный «Тайфун-ПВО» позволяет вести огонь прямо из люка в крыше – с коротких остановок или на ходу. Кроме того, броневик оборудован 12,7-мм пулеметом «Корд» для поражения как наземных, так и воздушных целей.

В парадном строю был и другой вариант четырехколесного «Тайфуна» под обозначением «ВДВ». Десантируемый броневик на том же шасси К-4386 отличается современным боевым модулем с дистанционным управлением. У этой компактной боевой машины – серьезное вооружение: 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет. Для точного прицеливания есть лазерный дальномер, телевизионный канал и тепловизор.

Боевая бронированная машина "Тайфун-ВДВ". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Была в парадной колонне и перспективная БМП К-17 на платформе «Бумеранг». Ее пока нет в войсках. Это плавающая машина с регулируемой подвеской, комбинированной защитой и мощным 750-сильным дизельным движком. На ней бдительный зритель обязательно заметит следы российско-белорусской кооперации. На покрышках стоит клеймо «Белшины».

Кстати, и самоходная пусковая установка ракетного комплекса «Искандер-М» была построена на базе белорусского колесного шасси. И наши знаменитые зенитные ракетные комплексы системы С-400 тоже двигаются на минской «тележке» МАЗ-543М.

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Еще один «свежий продукт» нашей оборонки – комплекс дистанционного минирования местности с юморным названием «Земледелие». Эта боевая машина способна «засевать» землю специальными зарядами на дальности от 5 до 15 км. Пехота и боевая техника противника взорвутся на минных полях.

Боевая машина инженерной системы дистанционного минирования (БМ ИСДМ) "Земледелие". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Открою тайну. У устроителей парада была задумка устроить на параде сенсационный сюрприз – пустить по Красной площади боевую технику с дистанционным управлением. Иными словами – бронированные беспилотники. Такие, как роботизированные гусеничные машины «Уран-9». Техника очень серьезная: противотанковые управляемые ракеты, автоматическая пушка, пулемет… Но было решено пока не рисковать. Однако на параде мы все равно «Ураны» увидели – их везли трейлеры с тягачами «Урал».

Боевой необитаемый многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В парадной колонне показались народу оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С, современные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2 , «Панцирь-С» и система «С-400». Ну а замыкали колонну по традиции пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

Самоходная пусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса (СПУ ПГРК) "Ярс". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Въедливый обыватель «с претензиями» обязательно проканючит: «Почему так мало новья?». Новая боевая техника рождается гораздо дольше, чем человек. Не 9 месяцев. Это раз. И два. Даже те образцы боевых машин, которые мы видели на прежних парадах, во многом имеют новую «начинку». Потому что их модернизировали. Например, тот же наш основной боевой танк Т-90. Он только с виду прежний. А на самом деле у него уже другая силовая установка (более мощный дизельный двигатель). Плюс - обновленный комплекс вооружения, основанный на современных компонентах. У него новая… У него новый… Нет-нет, хватит, не буду раскрывать все секреты обновления машины и помогать иностранной разведке…

Танки Т-90М "Прорыв". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Или вот взять самоходное артиллерийское орудие «Коалиция-СВ».

САУ "Коалиция-СВ". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На вид оно вроде бы ничем не отличается от предшественника: танковое шасси, массивная башня с очень длинным стволом. Даже калибр совпадает – 152 мм. Однако это уже не просто гаубица на гусеничном ходу, а целый артиллерийский комплекс, способный вести стрельбу на дальность до 80 км!

А возьмите тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». В прошлом году на параде впервые засветился перспективный вариант установки на колесном шасси. А вот в на нынешнем параде «в премьере» участвовал уже гусеничный образец.

КРЫЛЬЯ ПОД ОБЛАКАМИ

Ну а что касается воздушной части парада, то и здесь армия показала свои лучшие боевые крылья. Включая новейшие истребители Су-57 и Миг-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» под брюхом и модернизованные вертолеты Ка-52.

Вертолёты Ми-8 над главной площадью страны. Фото: Иван МАКЕЕВ

В составе парадного строя были пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолётах Су-30см и МиГ-29, «Беркуты» на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24м, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ка-52.

Вопреки пасмурной дождливой погоде, воздушная часть парада Победы состоялась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А завершали авиационную часть парада экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57, которые «нарисовали» в нее над Москвой триколор – государственный флаг России.

САЛЮТ

А вечером 9 мая над Москвой прогремит праздничный салют из 30 залпов. И по давней традиции сделают это бойцы 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона.

На вооружении подразделения — около 100 грузовых КамАЗов, на которых размещается до 200 пусковых установок разного калибра — 105, 125, 195 и 310 миллиметров. В каждую заряжаются снаряды разного веса и пиротехнического состава.

В среднем на одно торжественное мероприятие расходуется около 10 тонн пиротехники, это более 2000 снарядов. Интересно: салютный дивизион располагает противотанковыми пушками ЗиС-3 образца 1942 года. Некоторые из них принимали участие в сражениях Великой Отечественной. На бронещитах можно даже увидеть вмятины от осколков мин и снарядов. Стальные «фронтовики» по-прежнему в строю. Своими огненными разноцветными букетами они украсят вечер этого Великого дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2021 года (подробности)

Даст ли погода пролететь самолетам над Красной площадью

О предстоящем праздновании Дня Победы в Москве размышляет военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности)

Правда ли, что от Парада в Москве «дышать нечем»

Там, где по улицам ездят сотни тысяч машин, пройдут всего 190 танков и тягачей. Кто от этого "задохнется"? Размышляет военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности)

У участников Парада - завтрак до рассвета и валидол в кармане

Какие самые «страшные кошмары» снятся участникам Парада накануне? Размышляет военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности)

Как иностранные атташе «шпионят» за Парадом в Москве

А на Красной площади после праздничного шествия собирают подковки, отлетевшие с офицерских сапог. Размышляет военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности)