Никита Мазепин встал на колено перед гонкой «Формулы-1» в знак уважения ветеранам

Никита Мазепин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 9 мая, российский пилот Haas Никита Мазепин встал на одно колено перед стартом гонки Гран-при Испании.

Это произошло на построении спортсменов. Ранее российский пилот не прибегал к этому традиционному жесту «в знак солидарности» с движением Black Lives Matter (BLM).

Позже Мазепин объяснил преклонение колена перед стартом гонки «Формулы-1». По его словам, таким способом он решился выразить знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и всем людям, причастным к Победе.

«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет с дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения Ветеранам и людям причастным к Победе. Спасибо!», - написал российский гонщик в своем Instagram.

Многие подписчики оценили поступок Мазепина.

«Это именно те люди, которые достойны такого поступка. Лишь они», - написал один из пользователей

«Очень правильно, Никита!», - добавил другой.

«Это достойный поступок», - отметил еще один пользователь.

Некоторые выразили уважение российскому гонщику и пожелали удачи в следующем заезде.

Напомним, заезд Гран-при Испании завершился очередной победой пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона. Мазепин занял 19-е место.