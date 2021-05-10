Двоюродного брата британского королевы обвинили в торговле «дружбой с Путиным»

Двоюродный брат королевы Елизаветы II, Принц Майкл Кентский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый удар по королевской семье нанесли журналисты. Газета The Sunday Times и телеканал Channel 4 выпустили совместное расследование, посвященное принцу Майклу Кентскому — двоюродному брату королевы Елизаветы II, и его связям с Россией.

Репортеры под видом бизнесменов из Южной Кореи добились встречи с принцем Майклом и его другом маркизом Рэдингом. Благо, во время пандемии сделать это относительно несложно, ведь все переговоры идут в Зуме. Легенда у журналистов была продуманная: якобы корейская компания намерена вложиться в российские золотоносные рудники. Но деньги в этом бизнесе крутятся немалые, и «корейцы» хотят быть уверены, что российские власти воспримут их вхождение в дело благосклонно. И как они узнали, принц и маркиз могут им в этом помочь.

Рединг не стал долго ходить вокруг да около и подтвердил, что принц Кентский может лично встретиться с президентом России и замолвить словечко. Такую услугу он оценил довольно скромно — в 50 тысяч фунтов. А вот, например, видеообращение члена королевской семьи со рекомендациями в адрес компании, записанное на фоне Кенсингтонского дворца обошлось бы «бизнесменам» в 2 раза дороже.

- Разумеется, все это строго конфиденциально. Никто не должен узнать, что принц будет встречаться с Путиным по деловым соображением, - предупредил Рединг своих партнеров.

Когда дело дошло до публикации записи разговора с «корейскими инвесторами», высокопоставленные англичане стал и все отрицать.

- Если маркиз Рединг и дал какие-то обещания, то принц не хотел бы, и да не мог бы их выполнять, - подчеркнул представитель принца Кентского. - В подобной ситуации ничего не может быть сделано без согласования с посольством Великобритании в России и содействия Российско-Британской торговой палаты.

Кстати, принц Кентский числится патроном этой палаты, так что его слова явно имеют вес. Да и вообще он давно известен связями с Россией. Начать хотя бы с того, что он внук великой княжны Елены Владимировны — родной внучки императора Александра II. В начале нулевых он принц Майкл основал в Москве благотворительный фонд имени себя, кроме того, он числится почетным профессором в нескольких российских университетах. Несмотря на все это, официальный представитель принца уверяет, что слухи о его близости к российским властям сильно преувеличены.

- У принца Майкла Кентского нет никаких особенных отношений с Владимиром Путиным. Последний раз они встречались в 2003 году, - говорится в сообщении.

Что же касается маркиза Рединга, который непосредственно общался с журналистами, он быстро взял свои слова назад, когда узнал, что это были никакие не корейские бизнесмены.

- Сожалею, что дал нереалистичные обещания, - заявил он.