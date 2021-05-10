Веселые коровы дают больше молока: Искусственный интеллект научили определять эмоции животных

С веселыми буренками и молочникам не скучно. Фото: Shutterstock

Коровы должны радоваться жизни. Игривые и веселые дают больше молока – научный факт.

Над тем, чем веселить и радовать крупный рогатый скот, ученые пока думают. Но первый шаг к увеличению надоев они уже сделали - научились различать эмоции своих подопечных. Математики Вагенингенского университета в Нидерландах (Wageningen University in the Netherlands) в содружестве с биологами создали компьютерную систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая следит за настроением животных. Назвали ее WUR Wolf.

ИИ определил, что корова возбуждена.

ИИ прошел обучение, «изучив» несколько тысяч фотографий, сделанных на шести фермах в разных странах мира. Снимки демонстрировали коров в девяти эмоциональных состояниях – коровы, как выяснилось, весьма впечатлительные натуры. Могут быть радостными, грустными, испуганными, возбужденными, агрессивными, спокойными, злыми, разочарованными и нейтральными. Почти как люди. Только мимика у них немного другая – основанная главным образом на движениях глаз и ушей. Те или иные их сочетания и позволяют ориентироваться, каково животным на самом деле. Точность системы WUR Wolf, как уверяют ее создатели, 85 процентов.

После коров голландцы занялись свиньями, которые выражают свои эмоции главным образом ушами.

А этой свинье "всё до лампочки".

Веселить свиней тоже будет не лишним. С целью повышения качества мяса.

Содержать животных так, чтобы они были избавлены от стресса уже недостаточно, - полагают ученые. И предлагают переходить к «обеспечению позитивных состояний, таких как игривое поведение». Для чего и пригодится их обученный ИИ.

Выразительные лица, с точки зрения математиков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, над чем смеются мыши

Что коровы, а тем более свиньи? Исследователи из Института нейробиологии Макса Планка (Max Planck Institute of Neurobiology) уверяют: мыши – существа не менее эмоциональные. И тоже обладают весьма развитой мимикой.

ИИ, сотворенный немцами, научился анализировать выражения «мышиных лиц» и отличать шесть соответствующих им эмоций. А выражения и в самом деле были разными. И отнюдь не случайными. Каждому эмоциональному состоянию мыши соответствовало свое, в формировании которого участвовали нос, рот, глаза и уши.

Например, получая кусочек сыра или сладкую воду, мышь улыбалась. При этом ее уши выдвигались чуть вперед, нос опускался, почти прижимаясь ко рту, глаза чуть прищуривались. Если мышке больно, она оттягивает уши назад и надувает щеки.

И мышам не чужда радость - по морде заметно.

Развлекаются биологи? Отнюдь. По словам руководителя исследований Надин Гоголлы (Nadine Gogolla), которые приводит Daily Mail, мимика мышей поможет основательно разобраться в «фундаментальных нейронных механизмах», участвующих в формировании тех или иных эмоций. В том числе и человеческих. Позволит понять их роль в психических расстройствах. Ведь все эмоции, надо понимать, идут из мозга. За каждую отвечают отдельные нейроны, расположенные в островковой коре. Может быть, «неполадки», случившиеся именно там, и провоцируют разнообразные психические расстройства.

В первую очередь ученые хотели наверняка определить какие именно «нейронные механизмы» включаются, когда человека охватывает депрессия или он впадает в тревогу. Эксперименты на мышах, а может быть и на коровах со свиньями, должны помочь разобраться.