Молодильные томаты и мандарины: семь продуктов для поддержания молодости

Цитрусовые очень важны для сохранения молодости Фото: Shutterstock

В известной сказке молодильным эффектом обладали яблоки. Это, конечно, волшебство. Но в каждой сказке ведь есть намек на реальность? Так какие овощи-фрукты могут продлить цветущий вид на долгие десятилетия? О семи самых эффективных с этой точки зрения продуктах мы попросили рассказать известного эксперта, исполнительного директора НИЦ «Здоровое питание» Зинаиду Медведеву.

1 Проростки

На первое место своего рейтинга продуктов, позволяющих продлить молодость, Зинаида Медведев поставила свежие проростки из семян. Получить их в домашних условиях совсем несложно. Проращивают обычно зёрна пшеницы, ржи, гречихи, чечевицы, подсолнечника, кунжута, льна. Достаточно замочить их на несколько дней в небольшой миске. А если не хочется заморачиваться - можно покупать проростки и в магазинах. В этом случае Зинаида Медведева советует брать смесь из нескольких видов растений. Поскольку таким образом мы поддерживаем разнообразие поступающих питательных веществ.

Семена содержат все необходимое для развития будущего растения, и научные исследования показывают, что в проростках все полезные антиоксиданты, витамины и минералы содержатся в концентрированном виде, поскольку природа в будущем планирует использовать эти вещества для роста. А, значит, в такой концентрации они очень полезны для омолаживания нашего организма. Так например, проростки брокколи содержат намного больше сульфорафрана – полезного соединения, которое обладает противораковым и антибактериальным эффектами и что важно, является протектором против старости. В проростках часть белков имеет формы, наиболее подходящие для усвоения.

2 Полезные ненасыщенные жиры

По словам нашего эксперта, современная наука доказала, что одной из самых главных причин старения является системное воспаление организма. Непросто объяснить, что это такое. Системное воспаление – это внутренний процесс, который затрагивает многие системы и органы, однако может годами себя почти никак не проявлять и ускорять старение. Как говорит Зинаида Медведева сейчас даже разработаны противовоспалительные диеты, как раз борющиеся с этими негативными процессами. Как выяснили ученые, при хроническом воспалении в организме вырабатывается огромное количество провоспалительных веществ - цитокинов. И оно только подстегивается, когда мы едим пищу, богатую насыщенными жирами.

Но другие продукты питания могут противостоять этому воспалению и снижать его интенсивность. Полезные ненасыщенные жиры как раз являются ключевыми макроэлементами для этой цели. Дело в том, что такие жиры являются основой для создания клеточных мембран, то есть оболочек всех клеток нашего организма. Таким образом они создают барьер, который защищает клетку от окружающей среды, помимо этого ненасыщенные жиры являются ключевым элементом в энергетическом метаболизме, они дают энергию и питают все клетки нашего организма.

Особенно богато ненасыщенными жирами оливковое масло Extra Virgin, холодного отжима и без обработки. Также близко к нему по составу и рапсовое масло.

Помимо этого Зинаида Медведева советует потреблять в пищу продукты, которые содержат растительные жиры и обогащены жирорастворимыми витаминами – авокадо, орехи и т.п.

Оливковое масло недаром является одним из важнейших компонентов самой здоровой средиземноморской диеты. Зинаида Медведева также ссылается и на опубликованное недавно в журнале «Кардиоваскулярная медицина» исследование, показавшее, что что регулярное потребление оливкового масла и других продуктов, богатых полезными ненасыщенные жиры снижает риск сердечных заболеваний, ишемической болезни сердца, болезней сосудов, хронической сердечной недостаточности. Многие исследования указывают на улучшение кожи, повышение ее гладкости и уменьшения глубины и количества морщин. Таким образом постоянное их потребление позволяет не стареть и коже, и нашей сердечнососудистой системе.

Зинаида Медведева Фото: Личный архив

3 Цитрусовые

Цитрусовые очень важны для сохранения молодости, поскольку он поддерживают состояние наших ДНК и замедляют сокращение теломеров – окончаний ДНК, которые укорачиваются в размерах с возрастом. Ученые сравнивают теломеры с металлическими окончаниями на шнурках. Препятствовать таким процессам, по словам нашего эксперта, очень важно для поддержания молодости. Наши клетки делятся постоянно и, как установили ученые, ДНК допускает порядка 10000 ошибок в день, которые естественным образом могут привести к появлению мутации. И вместе с вредным влиянием окружающей среды, солнечной радиации, а также неправильного питания это может быть причиной преждевременного старения. Также все виды цитрусовых очень полезны для поддержания молодости, потому что биофлавоноиды, которые они содержат в себе, являются мощными антиоксидантами, значительно уменьшающими окислительный стресс, а также воспалительные процессы, аллергические состояния, повышающими иммунитет и защищающими сердце. Такое разнообразие полезных свойств делает цитрусовые незаменимыми для поддержания молодости организма. Зинаида Медведева рекомендует съедать хотя бы по одному плоду в день. Но лучше не зацикливаться на каком-то одном их виде (апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон), а чередовать, поскольку они отличаются друг от другу по составу и содержащихся в них микроэлементам.

4 Летние ягоды (черника, клубника, малина, ежевика)

Приближается начало сезона летних ягод. По словам Зинаиды Медведевой, все они очень полезны в том числе и для поддержания молодости нашего организма. Причем благодаря нескольким факторам. Прежде всего, летние ягоды очень богаты на антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. Дело в том, что согласно данным ученых, старение происходит за счет накопления системных ошибок в клетках организма: чем больше их накапливается, тем значительнее организм стареет. И содержащиеся в летних ягодах антиоксиданты способны появление этих ошибок предотвращать, либо сглаживать их воздействие на наше тело. Кроме того, ягоды содержат много витаминов и других полезных веществ. Например, одна чашка черники - это почти четверть дневной нормы витамина С, она способна на 12-15% снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому Зинаида Медведева рекомендует есть ягоды каждый день. Конечно, не в сезон это намного труднее, чем летом. Но можно покупать замороженные ягоды, в которых благодаря современным технологиям заморозки, сохраняются все полезные свойства, в том числе витамины и антиоксиданты.

5 Квашеная капуста

Квашеная капуста очень полезна для микробиома, а именно для триллионов бактерий, обитающих в нашем кишечнике, поддерживающих иммунитет, влияющих на мозг и настроение, переваривающих то, что мы не можем переварить сами.

Квашеная капуста, по словам нашего эксперта, хороша тем, что сама по себе капуста содержит очень полезную клетчатку, а из-за того, что этот продукт является еще и ферментированным, там находятся полезные бактерии, пополняющие собой микробиом. А кроме этого в квашеной капусте содержится немало полезных веществ и витаминов, что тоже важно для поддержания молодости. Единственный минус состоит в том, что в квашеной капусте довольно много соли, а в покупной могут быть еще и всевозможные добавки и консерванты, что отнюдь не полезно. Поэтому, как советует Зинаида Медведева, лучше готовить ее самим, используя как можно меньше соли.

6 Помидоры

Помидоры богаты ликопинами. Это вещество благотворно влияет на кожу, способствует укреплению сосудов, снижению уровня «плохого» холестерина, защищает от сердечных заболеваний и рака. Принято считать, что продукты без термообработки полезнее, однако, по словам Зинаиды Медведевой, с томатами все обстоит наоборот, оказывается, ликопин лучше усваивается из супа, соуса или запеченных блюд. По последним научным данным, взрослому человеку необходимы 22 мг ликопина в день. Такое количество вещества содержится в стакане томатного сока или двух столовых ложках соуса. Как говорит Зинаида Медведева, также как и с томатами лучше готовить эти блюда самостоятельно, поскольку в тех соках и соусах, что продаются в магазине, всегда присутствуют соль, сахар, усилители вкуса и консерванты. Также мякоть и сок томатов, как говорит Зинаида Медведева, содержит антиоксиданты, способные уничтожать свободные радикалы, образующиеся под действием солнечных лучей и наносящих вред коже, заставляя ее стареть.

Еще ликопины помогают уменьшить всасывание жиров в организме и таким образом противостоят противным отложениям у нас на боках.

7 Горький шоколад

Оказывается, этот любимый всеми продукт также способствует продлению молодости. В его составе есть флаваноиды, которые делают молодыми и эластичными кровеносные сосуды, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек и деменции. Таким образом горький шоколад защищает от инфаркта и инсульта, а, значит, и поддерживает в нас молодость. Но это еще не вся польза в борьбе с возрастом, которую нам в этом может принести горький шоколад. Как заявляет наш эксперт, горький шоколад улучшает здоровье кожи и делает ее более молодой. Дело в том, что те самые флаваноиды в горьком шоколаде, о которых мы говорили, обладают антиоксидантными свойствами. Эти антиоксиданты могут продлевать жизнь клеткам кожи и защищать их от вредного воздействия ультрафиолета. Также, по словам Зинаиды Медведевой, горький шоколад помогает сохранить и остроту зрения, несмотря ни на какие возрастные изменения. Дело в том, что флаваноиды улучшают кровоток таким образом, что глаза получают больше кислорода и питательных веществ. Что способствует улучшению зрения. Но важно не переусердствовать: даже горький шоколад нельзя есть плитками. Пара квадратиков (10-20 г) в день лишними не будут.