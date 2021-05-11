Российские экономисты: в 2025 году наступит новый мировой кризис

Ученые называют две возможные причины будущего кризиса Фото: Shutterstock

То понос, то золотуха - по такому принципу будет развиваться мировая экономика в ближайшие годы. Так считают ученые из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). На днях они выпустили доклад о том, что ждет мировую экономику в ближайшие десять лет.

Эксперты приготовили два сценария: позитивный и негативный. «Хороший» сценарий гласит, что пандемия закончится в середине 2021 года, мировой ВВП в ближайшие несколько лет станет расти на 4% в год, а нефть будет стоить 80-85 долларов за баррель (то есть почти на $20 выше, чем сейчас). «Плохой» сценарий обещает, что пандемия закончится в середине 2022 года, рост ВВП составит 2-3 процента, цена нефти - $55.

И вот что самое интересное: эксперты ЦМАКП считают, что при любом из этих раскладов в середине 20-х годов нас ждет новый экономический кризис. Просто при «хорошем» сценарии развития мировой экономики он будет менее тяжелым.

Ученые называют две возможные причины будущего кризиса.

1. «Перегрев» экономики из-за финансового стимулирования. Проще говоря, в пандемию власти активно помогают людям и бизнесу деньгами. Но если поначалу это позволяет поднять спрос на товары и сдержать падение экономики, то в будущем это неминуемо приведет к серьезному росту цен, что уже чревато кризисом.

2. Долговой кризис. В пандемию и простые люди, и компании, и правительства целых стран набрали огромные долги. Через несколько лет это может больно ударить по мировой экономике.

Что касается России, то здесь экономисты дают очень сдержанные прогнозы. По мнению экспертов ЦМАКП, наша экономика будет прибавлять примерно по 1,5-2% в год, а когда придет мировой кризис 2025 года, то рост и вовсе остановится. При этом главной экономической задачей России на ближайшие годы станет повышение благосостояния людей и борьба с бедностью.