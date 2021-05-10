К столкновениям во многом привело стечение обстоятельств Фото: REUTERS

В Иерусалиме снова неспокойно. Столкновения между мусульманами и израильской полицией на Храмовой горе у мечети Аль-Акса становятся все жестче. По данным агентства Associated Press, больницу с ранениями угодили 228 человек, состояние семерых из них оценивается как критическое.

В священном сразу для трех мировых религий городе неспокойно все последние несколько дней. Но в понедельник 10 мая столкновения на Храмовой горе вышли на новый уровень. Протестующие-мусульмане забрасывали камнями иудеев, пришедших к Стене Плача, в ответ израильская полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В Иерусалиме снова неспокойно Фото: REUTERS

К столкновениям во многом привело стечение обстоятельств. Дело в том, что в этот понедельник в Израиле официально празднуется День Иерусалима — памятная дата, когда город перешел под контроль молодого государства по итогам Шестидневной войны в 1967-м. Но в этом году на этот день пришелся и священный для мусульман месяц Рамадан. Устремившиеся к святыням на Храмовой горе иудеи и мусульмане неизбежно сталкивались. Полиция пыталась было разделить потоки верующих и не пустить на гору иудеев, когда там собрались мусульмане, но ортодоксы во главе с несколькими депутатами Кнессета прорвали оцепление.

Масла в огонь подлило и решение израильского суда по делу нескольких палестинских семей. Их постановили выселить из домов в Шейх Джаррахе. Разумеется, палестинцы тут же возмутились и выплеснули свое недовольство на улицы. Основные беспорядки в том районе прошли в ночь на понедельник. Итог: пять пострадавших и один сожженный автомобиль.

По последним сообщениям местных СМИ, сейчас беспорядки утихли. Полиция открыла проход к мечети, куда тут же устремились верующие.