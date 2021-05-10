В последнее время на фоне COVID-19 в Индии регистрируются случаи очень редкого и смертельно опасного заболевания Фото: REUTERS

Индия в последнее время входит в печальное число лидеров по уровню роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В стране уже зарегистрировано более 22,2 млн. случаев ковида. И вот недавно в стране зафиксирована вспышка еще одного заболевания – мукормикоза, в народе его называют «черной плесенью». Эта зараза - совсем не то, что многие из нас могут наблюдать в собственных ванных. Индийская «черная плесень» поражает носоглотку, легкие, глаза человека. Причем заболевают люди, только что переболевшие COVID-19, есть и смертельные исходы. О том, как связана «черная плесень» и ковид, и может ли новая болезнь добраться до России, «Комсомолка» поговорила с терапевтом, заведующим отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александром Мельниковым.

- В последнее время на фоне второй волны COVID-19 в Индии, достигшей угрожающих размеров, в несколько раз чаще регистрируются случаи очень редкого и смертельно опасного заболевания – мукормикоза, и связь этой инфекции с COVID-19 не вызывает сомнений, - говорит Александр Мельников.

ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕВАЮТ ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ОТ КОВИДА?

Мукормикоз вызывается сапрофитными (питающимися разлагающимися органическими веществами) грибами семейства Mucorales, широко распространенными в гниющих растениях и в почве, продолжает эксперт.

Людей Mucorales инфицируют крайне редко, иммунная система человека к спорам этих грибов устойчива. Мукормикоз встречается почти исключительно у больных сахарным диабетом, реже – при гематологических онкозаболеваниях и после трансплантации органов.

- Очевидно, что нарушение местного и общего иммунитета играет при этом заболевании решающую роль, - говорит Александр Мельников. – Также известно, что стероидные гормоны являются факторами, способствующими развитию мукормикоза у предрасположенных к нему людей. До пандемии COVID-19 случаев мукормикоза в мире фиксировалось очень мало: число их достигало тысячи за всё время наблюдений, причем основным источником заболеваемости была как раз Индия, там ежегодно фиксировалось 20-50 заболевших.

КОВАРСТВО «ЧЕРНОЙ СМЕРТИ»

Мукормикоз – по определению крайне тяжелая болезнь с очень высокой летальностью на фоне лечения: для форм с поражением околоносовых синусов, орбиты глаза и головного мозга она достигает 50%, то же самое - для кожных форм (она встречается после травм и ожогов). Когда поражены легкие и другие органы – летальность еще выше (до 80-95%).

- Лечение также крайне травматичное: токсичные противогрибковые антибиотики в сочетании с хирургическим удалением пораженных органов (челюсти, глаза, долей лёгких), - говорит врач. – Заболевание с учётом цвета очагов поражения вполне можно назвать «чёрной смертью». Неудивительно, что увеличение его частоты на фоне пандемии в Индии вызвало некоторую панику, хотя число случаев в целом невелико. Коварство болезни в том, что она проявляется, прежде всего, у больных диабетом на фоне декомпенсации и применения стероидных гормонов для лечения ковида, уже после окончания острой фазы COVID-19, когда речь могла бы идти о выздоровлении.

Фактором риска здесь является применение ИВЛ. Механическая вентиляция вообще зачастую провоцирует различные внутрибольничные инфекции, тем более при подавлении иммунитета широко применяемыми для лечения ковида глюкокортикоидами и препаратами с иммуносупрессивным действием (подавляющим иммунитет - так врачи пытаются победить цитокиновый шторм у пациентов).

- Дойдет ли «черная смерть до России?

Наш эксперт считает, что это не исключено:

- В западных странах случаи мукормикоза также описывались, стероиды, иммуносупрессанты и механическая вентиляция легких в лечении COVID-19 широко применяются, больных диабетом и различными иммунодефицитными состояниями много, а от новых волн ковида мы пока не застрахованы, - заключает Александр Мельников.

Однако впадать в панику пока не стоит, еще одна смертоносная эпидемия нам не грозит:

- Мукормикоз в данном случае можно рассматривать как осложнение COVID-19 и его лечения. Самостоятельного эпидемического значения это заболевание не имеет. Оно не передаётся от человека человеку.