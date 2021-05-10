Зонд OSIRIS-REx везет на Землю кусочки астероида Бенну

Астероид Бенну угрожает Земле.

NASA приглашает человечество взглянуть, как межпланетная станция OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) покинет окрестности астероида Бенну и устремится к Земле. Станция повезет на Землю грунт с астероида - примерно 60 граммов его удалось набрать еще 20 октября 2020 года.

На прощание OSIRIS-REx облетел Бенну, сфотографировал место, где его роботизированная рука коснулась поверхности и «наскребла» камешков вперемешку с пылью, предоставив специалистам возможность сравнить пейзажи «до» и «после». Роботизированной рукой специалисты называли хитрый механизм сбора образцов TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), который спешно сработал по заранее заданной программе.

Зонд сойдет с орбиты астероида и, включив на несколько минут двигатели, устремится к Земле

По плану, зонд должен оказаться у Земли 24 сентября 2023 года и сбросить капсулу с упакованными в контейнер образцами на парашюте в пустыне штата Юта. Именно там ученые и будут ее караулить.

По пути домой OSIRIS-REx совершит несколько гравитационных маневров, два раза облетит Солнце и в общей сложности пролетит 2,3 миллиарда километров.

Место, с которого были взяты пробы грунта, до контакта с ним.

После забора пробы.

Зачем нужен грунт с астероида? Чтобы понять, как образовалась Солнечная система. Ведь принято считать, что астероиды остались после её «строительства». Изучая «строительный материал», вроде бы можно будет сделать далеко идущие выводы.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Бенну – опасный астероид

Космический аппарат OSIRIS-REx стартовал с Земли в сентябре 2016 года. Добрался до астроида Бенну (1999 RQ36) 3 декабря 2018 года. Сблизившись и фотографируя, продемонстрировал, что астероид вращается, делая один оборот за 4 часа 18 минут.

Астероид Бенну обнаружили лишь в 2013 году. Причислили к группе Аполлонов — к тем космическим глыбам, орбиты которых проходят вокруг Солнца и пересекают земную орбиту с внешней стороны.

В NASA считают Бенну чуть ли не самым опасным из числа околоземных астероидов. Называют «убийцей человеческой цивилизации», поскольку не исключают его столкновения с Землей. Шансы подобного исхода и в самом деле очень высоки. Одни оценивают их как 1 к 4000, другие — как 1 к 2700. Катастрофу предрекают где-то между 2169 и 2199 годами.

Диаметр астероида не превышает 600 метров. Такая глыба не устроит конца света, но напакостит сильно. Вплоть до непоправимого урона человечеству.

Бенну, ударив по Земле, не устроит конца света - маловат для этого.

Не радует и то, что астероид временами чудит. На фото, которые зонд делал с высоты порядка 80 километров, временами появлялись какие-то яркие объекты. Вроде НЛО. Астрономы, ведомые профессором Данте Ларетта (Dante Lauretta) из Университета Аризоны (University of Arizona, Tucson) сначала приняли их за звезды, проявившиеся на заднем плане. Но потом, став свидетелями трех «явлений», поняли, что объекты влетают из астероида.

Объекты не велики – порядка 10 сантиметров в диаметре. Но вылетают словно бы из пушек – со скоростью более 3 метров в секунду.

Ученые полагают, что «выбросы» скорее всего происходят под воздействием солнечных лучей, которые нагревают имеющийся «на борту» лед. Образовавшийся в результате пар и вырывается реактивными струями.

Бенну стреляет камнями.

В перспективе феномен не сулит ничего хорошего. Ведь реактивные струи способны изменить и без того опасную траекторию Бенну. А вдруг астероид, непредсказуемо маневрируя, нацелится прямиком на Землю? И еще раньше, чем сейчас прогнозируют? Не исключено.

Бенну – так звали птицу из египетской мифологии, похожую на птицу-феникса. Её считали душой бога Ра. Птица Бенну была символом воскресения у древних египтян.