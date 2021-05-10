«Мы не говорим ему «прощай», мы говорим ему «до свидания»: Леонид Федун проводил Тедеско

Леонид Федун. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

Сразу после победы над «Химками» президент «Спартака» Леонид Федун проводил Доменико Тедеско. Для немецкого специалиста прошедший матч стал последним в статусе главного тренера красно-белых на стадионе «Спартака».

— Сегодня большой день. Сегодня мы впервые за долгие годы провожаем тренера так, как это положено. Наша команда вместе с ним пошла через многое: были большие победы и досадные положения. Тем не менее команда всегда билась, и в этом большая заслуга нашего тренера Тедеско. Хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу. Это был его выбор, уйти из команды, но он всегда останется в наших сердцах. Мы не говорим ему «прощай», мы говорим ему «до свидания», — сказал Федун на футбольном поле.

После выхода со стадиона Федун прокомментировал свои слова и сказал, что подводить итоги пока рано.

— Сезон ещё не закончился. Тренера проводили, это была последняя игра тренера на нашем стадионе. Сказали ему «спасибо». Просто у нас и у зрителей больше не будет такой возможности. Слава богу, победили. А так — все итоги после сезона, — сказал президент «Спартака» журналистам.

Федун подарил Тедеско памятную футболку с фамилией немецкого тренера и цифрой 9. «Спартак» вышел на чистое второе место и опережает «Локомотив» на три очка в борьбе за лигачемпионскую квоту.