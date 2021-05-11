Покупатель даже с ротвейлером прав: Пускают ли в магазины с собаками и что про это говорит закон

О том, как в Москве сходить в ресторан или кафе с питомцем, мы уже рассказывали. Теперь пройдемся по магазинам Фото: Иван МАКЕЕВ

Снова о правилах походов по магазинам и кафе с собаками заговорили в начале апреля. Поводом стала идея питерских депутатов, которые предложили ввести единый закон для собаководов. О полном запрете речь не идет, во всяком случае пока. Сам законопроект должен уравнять в правах всех владельцев собак и запретить заведениям устанавливать свои правила.

ШТРАФЫ С ОТСРОЧКОЙ

- Некоторые запрещают пускать таких гостей, другие делают исключение для маленьких пород, третьи открыты для всех подряд. Единых правил нет, - рассказал «КП» один из авторов законопроекта депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок. - На практике решение принимает охранник, администратор или продавец. В самих заведениях хозяева редко следят за животными. Владельцы собак кладут животных в продуктовые корзины, на ленты перед кассами, кормят их из тарелок в ресторанах.

Сейчас документ в стадии разработки в Госдуме. Известно, что правила будут зависеть от размеров питомцев. Возможно, что владельцам крупных пород придется оставлять собак

в намордниках у дверей кафе и магазинов. На первом этапе планируют обойтись предупреждениями нарушителям, а штрафы ввести чуть позже.

О том, как в Москве сходить в ресторан или кафе с питомцем, мы уже рассказывали. Теперь пройдемся по магазинам.

Пошли-ка, собачка, на шопинг! Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОКУПАТЕЛЬ ДАЖЕ С РОТВЕЙЛЕРОМ ПРАВ

Со своим пуделем Оскаром я решила заглянуть в магазинчик у дома. Без поводка. Пока я крутилась возле колбасного отдела, пес нарезал круги между полками с соком и напитками погорячее. Две продавщицы умилялись процессу собачьего веселья, а когда мой пудель заскочил за прилавок, и вовсе принялись наглаживать его и чесать за ухом.

- У нас приказ директора, она сама собачница и считает, что люди с песиками - идеальные клиенты. Себе наберут еды, да еще этим хвостатым, - объяснила кассир Тамара.

В таком же магазинчике через дорогу не столь добры.

- На руки собаку возьмите! - вместо приветствия кинула мне кассир. - Грязи от них много, а у нас тут продукты... Вот и приходится мне тявкать целыми днями, потому что каждый день добрый десяток ваших друзей заглядывает!

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПАТЬ НА КРОВАТИ С ПСОМ РАЗРЕШАЕТСЯ

В ТЦ «Мега» охранник на входе сразу велел взять Оскара на руки. Но когда секьюрити остался далеко за спиной, я спокойно опустила пса на пол. Мы заглянули в бутики одежды, аптеку, на фуд-корт: ни единого замечания. В ИКЕА нам с псом даже разрешили протестировать кровати, а топать псу по магазину разрешают без поводка, можно и на тележке.

Снова о правилах походов по магазинам и кафе с собаками заговорили в начале апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, боксы на входе, где можно было оставить собаку, - в прошлом. Еще лет пять назад камеры хранения животных были во многих ТЦ, но себя они не оправдали. Собаки, скучающие по хозяевам, устраивали такой лай и вой, что мама не горюй.

Альтернативой стали переноски. Нам такую предложили в гипермаркете «Глобус». Правда, Оскар в переноску не поместился, она рассчитана на псов не крупнее трех кило. В итоге в магазин нас все-таки впустили, взяв с меня обещание не класть Оскара в продуктовую тележку.