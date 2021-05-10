Россия создает "невидимую бомбу"

Юрий Борисов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу» сообщил, что в этом году в войска поступит авиабомба «Дрель». Уникальность этого оружия в том, что потенциальный противник не сможет ее обнаружить до того торжественного момента, когда бомба грохнется ему на голову.

Как заявил вице-премьер, «Дрель» поступит на вооружение Военно-космических сил страны. Такие авиабомбы-невидимки усилят оснащенность самолетов оперативно-тактической авиации.

Издали напоминающая ракету или беспилотный летательный аппарат, новинка замечательна тем, что, аккуратно сброшенная с самолета, может тихо, без шума и пыли планировать до 30 километров - и потом прицельно поражать бронетехнику, а также зенитно-ракетные комплексы противника, да еще и его радиолокационные станции. А сам истербитель, например самолет-невидимка Су-57, который и планируется оснастить этой супербомбой, на таком расстоянии окажется вне зоны досягаемости для вражеских средств ПВО. Сбросил, махнул невидимым тебе крылом - и улетел!

Впервые о разработке подобного боеприпаса собщения появились лет пять назад - и вот уже он поступает в войска.