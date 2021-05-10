«Под фото тех, кто был в военной форме, устроили судный день!»: Орлова, Макеева, Семенович и Петров ответили на оскорбления

Поздравление певица Семенович сопроводила вот этим фото. Поклонники артистки назвали это — «кривлянием», «маскарадом», «кощунством над памятью». Фото: СОЦСЕТИ

Вторые сутки в социальных сетях обсуждают звезд, которые в День Победы размещали фото или видео в военной форме, или даже просто в пилотке, или в любой другой стилизованной под военную одежде. Некоторые поклонники знаменитостей осуждают, но большинство защищают и считают, что праздновать в военной форме можно не только на сцене. Что думают по этому поводу сами звезды.

Ольга Орлова на праздновании Дня Победы с коллегами и друзьями. На фото — Иосиф Пригожин, Ида Достман, Максим Галкин и Валерия. Фото: СОЦСЕТИ

Ведущая «Дома-2» 43-летняя певица Ольга Орлова отпраздновала День Победы в компании и опубликовала фото. Получила волну хейта: «клоуны, как не стыдно выряжаться в такой святой день», «как на карнавал надели военную форму…» и другие подобные мнения. Звучала критика не только в адрес Ольги, но и на страницах других артистов. Орлова ответила: «Вчера был праздник День Победы. Под фотографиями тех, кто был в военной форме, устроили просто судный день. Лично я не вижу ничего ужасного в том, что люди в этот день надевают элементы военной формы. Детки и взрослые надевают пилотки, гимнастерки и т.п. Я глубоко убеждена, что это никак не оскорбляет чувства служащих или наших ветеранов! Но есть люди, которые с этим не согласны. Особенно, люди с закрытыми профилями, а также с профилями без фото, и с анонимными именами. У всех у нас могут быть разные взгляды на то, что такое хорошо, и что такое плохо. Вчера, почитав некоторые комментарии, я была, мягко говоря, в недоумении. Случилось настоящее судилище. Я хочу сказать, что для каждого из нас очень разное понятие того, что пристойно и аморально, а что нет! И я считаю, что сфотографироваться в гимнастёрке гораздо меньшее зло, чем тот яд и ненависть, с которой вы кинулись проклинать тех, кто на фото. Задумайтесь, уж если и сравнивать наши «грехи», то гимнастёрки мы сняли, а вот ваша желчь и злоба так и останется жить внутри вас!»

41-летняя Анна Семенович поздравляла с Днем Победы снимками в гимнастерке. Получила тоже: «клоунада какая-то, акт неуважения», «зачем этот маскарад, какое отношение вы имеете к этой форме» и тому подобные высказывания. Поэтому Семенович поддержала публикацию-ответ экс-коллеги по группе «Блестящие» Ольги Орловой.

Анна Семенович Фото: СОЦСЕТИ

39-летняя Анастасия Макеева не только сама была на праздник в форме, но и жениха своего нарядила – вдвоем они устроили фотосессию. Макеева была в форме, так как потом выступала в Екатеринбурге на концерте. Советов артистка от подписчиков получила массу – критиковали, что колечки не сняла и т.п. Однако хамские комментарии Макеева удалила. В этом же концерте выступала Елена Ваенга – и ей досталось. Сценарист Юрий Ненев поделился своим мнением в соцсетях: «Вот интересно, что Гурченко, чье детство прошло в оккупированном Харькове, пела «Песни военных лет» в красивом платье, не рядилась в военную форму, понимая, что это было бы неуважением к тем, кто воевал. Сейчас все кому не лень… Показали сейчас рекламу концерта Ваенги. В пилотке, в гимнастерке. С какого фронта вернулась, родимая? Хоть хватило ума не вешать на себя боевые награды. А есть и такие, кто вешают. Как будто без этого нельзя исполнять песни о войне».

Анастасия Макеева и для жениха подобрала форму и устроила профессиональную фотосессию. Фото: СОЦСЕТИ

Тех, кого осудили много. А вот 32-летнего актера Александра Петрова в этот раз хвалили острые на язык комментаторы. Вот мнение на эту неожиданно ставшую резонансной среди звезд тему артиста Петрова: «Я не хочу выставлять себя в военной форме, из фильма «Т-34», который сейчас идёт по каналу Россия. Не хочу и не имею права. Я хотел бы поблагодарить всех, кто пережил ад, просто сказать спасибо, что сегодня я и мои близкие люди могут созерцать в мирное время закаты, пить вино, жарить шашлык, когда нет врага, когда в душе спокойно, когда завтра ты улетаешь в Питер на съёмки. Спасибо вам, низкий поклон, это самое малое, что я могу сделать».