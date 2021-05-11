Нападение на директора департамента по связям с общественностью «Спартака»: у сотрудника клуба открытая черепно-мозговая травма

Должность директора по связям с общественностью 42-летний Фетисов занимает уже почти год

В Москве совершено нападение на директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова. Об этом сообщил пресс-атташе команды Ярослав Кулёмин после матча «Спартака» с «Химками» (2:1). У Фетисова диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

— Вчера вечером на Антона Фетисова было совершено нападение. Детали выясняются. Открыто уголовное дело. Мы не можем сказать, связано ли это с профессиональной деятельностью или нет. Он в сознании, чувствует себя стабильно. Антону нельзя много разговаривать. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, — сказал Ярослав Кулемин.

Пока известно лишь то, что нападение было совершено на улице. Антон Фетисов занимает пост директора департамента по связям с общественностью с июня 2020-го года.

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