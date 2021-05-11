В почтовые ящики американцев стали подкладывать салфетки для сушилок белья

Бесплатные салфетки раскладывались по ящикам без указания фирмы-производителя и вообще без какой-либо упаковки Фото: Shutterstock

Американцы стали находить в своих почтовых ящиках ароматизированные салфетки для сушилок белья, передает FoxNews.

Некоторые подумали, что это рекламная акция, но бесплатные салфетки раскладывались по ящикам без указания фирмы-производителя и вообще без какой-либо упаковки.

Практически мгновенно люди стали делиться в соцсетях своими подозрениями. Основной версией стала своеобразная маркировка адресатов, чьи жилища в ближайшее время подвергнутся ограблениям.

Лишь после того, как почтальоны рассказали о придуманном ими лайфхаке, взволнованные граждане успокоились.

Дело в том, что такие салфетки отпугивают ос, которые частенько выбирают почтовые ящики для того, чтоб свить в них свои гнезда.

Осиные укусы – одна из самых частых производственных травм американских почтальонов, некоторые из которых страдают аллергией. Для аллергиков осиный яд может быть смертельным.

Почтальоны попросили: «Если вы однажды увидите такую салфетку внутри или позади своего почтового ящика, то знайте, что ваш почтальон положил ее туда, чтобы удержать этих сатанинских насекомых от строительства в вашем ящике осиного дома».

Пользователи соцсетей не только впечатлились этим простым лайфхаком, но и поделились еще одним. Оказывается, если положить ароматическую салфетку для сушилки белья под скатерть стола на террасе дома или ресторана, то можно быть уверенным, что назойливые осы не будут никого беспокоить.

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