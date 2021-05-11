После трагедии в Казани люди хотят стать донорами: в Минздраве рассказали об обеспечении кровью больниц

Люди несут цветы к школе №175 в Казани. где бывший ученик устроил стрельбу Фото: Илья СТРЕБКОВ

Стрельба в школе №175 в Казани потрясла всю страну. Погибли восемь человек, более 20 пострадали. Это дети и сотрудники гимназии, пытавшиеся защитить своих учеников. К месту трагедии уже несут цветы в память о жертвах.

Сразу после случившегося Республиканский центр крови опубликовал объявление для тех, кто желает стать донором и помочь пострадавшим. Однако вскоре региональный минздрав уточнил информацию.

Власти сообщили, что медучреждения Казани обеспечены запасами крови, а объявление Республиканского центра было связано с повышенным наплывом желающих сдать кровь. Неравнодушные жители Татарстана не смогли остаться в стороне от трагедии.

- Все лечебные учреждения Казани обеспечены достаточными запасами компонентов крови. Служба крови работает в штатном режиме, - сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Напомним, что стрельба произошла утром 11 мая в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев - выпускник этой школы. Подросток вошел в здание и открыл стрельбу из зарегистрированного на него автоматического оружия. Галявиев был задержан правоохранителями. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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