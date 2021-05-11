На помощь пострадавшим при стрельбе в школе в Казани отправлены специалисты по огнестрельным ранениям

Впервые за последний год совещание с вице-премьерами прошло не по видеосвязи, а в очном режиме, как это было до пандемии. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Первое совещание с вице-премьерами после майских праздников Михаил Мишустин начал с минуты молчания в связи с трагедией в школе в Казани, где погибли восемь человек — семь учеников и одна учительница и более 20 человек пострадали.

- Утром в одной из школ случилась большая трагедия, стреляли в детей, это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли, и каждая такая потеря - это огромное горе. Прошу почтить память погибших, - сказал Мишустин.

Впервые за последний год совещание с вице-премьерами прошло не по видеосвязи, а в очном режиме, как это было до пандемии.

- Хочу сказать слова самой искренней поддержки и сочувствия всем тем, чьи родные и близкие пострадали. Вся страна переживает вместе с вами. И, конечно, хочу пожелать скорейшего выздоровления детям и взрослым, которые получили ранения и травмы при стрельбе, - сказал Мишустин.

Премьер поручил своему заместителю по «социалке» Татьяне Голиковой взять под личный контроль вопрос оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим в Казани.

Как сообщила Голикова, в Казань уже отправлены медики-специалисты по огнестрельным ранениям.

Первое совещание главы правительства с вице-премьерами после майских праздников началось с минуты молчания. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Ранения тяжелые, огнестрельные, требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям. Они сейчас направляются в Татарстан. Ситуация находится под контролем, - сказала Голикова.

Также в Казань специальным бортом МЧС будут доставлены психологи и специалисты судебно-медицинской экспертизы.

По словам Голиковой, Татарстан обеспечен всем необходимым для помощи пострадавшим во время стрельбы в школе в Казани.

- Тем не менее, мы с ними находимся на непосредственной связи, любая помощь и любое содействие будут оказаны. Я имею в виду, в первую очередь, медицинских специалистов, лекарства, оборудование, - пояснила Голикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вчера отчислили – сегодня пошел убивать: почему 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе в Казани

19-летний парень хорошо учился, но с начала 2021 года стал пропускать занятия и почти не общался с людьми (подробности)