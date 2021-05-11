Трагедия в казанской школе: можно ли было предотвратить нападение

В этой истории, как и в других, ей подобных, слишком много этих «не», которые привели к трагедии. Фото: REUTERS

Это кажется, что такие трагедии происходит где-то далеко с какими-то чужими людьми. Как показывает практика, выстрелы могут прозвучат где угодно. В том числе и в Москве. В 2014 году в столичном районе Отрадное десятиклассник пришел в школу с папиным карабином, убил учителя географии, взял в заложники детей, а потом убил полицейского, приехавшего на вызов.

Этот полицейский оказался мужем учительницы физкультуры соседней школы, в которой училась моя дочь. В 10 минутах ходьбы оттуда. Потом выяснилось, что и компьютерными играми он увлекался, и с одноклассниками своими планами делился, да никто «стучать» не захотел. Его отправили на принудительное лечение, потом отпустили долечиваться амбулаторно дома, выделили пособие по инвалидности ума, дело в отношении отца за небрежное хранение оружия развалили...

Здесь другой случай. Почти 20-летний казанец, как и керченский убийца, легально получил разрешение и зарегистрировал ствол, по моим данным, 28 апреля. И вот смотрю я не первое видео его допроса, и у меня возникают большие вопросы по поводу вменяемости человека, называющего себя «богом». Я бы, скорее, поставил на шизофрению. А вот его маму, с которой он поделился, по его же словам, своим новым «божественным статусом», поведения сына, похоже, НЕ смутило. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось.

НЕ смутило это и психиатра, у которого Галявиев получал справку о своем душевном равновесии, которая необходима для разрешения на оружие. И если завтра мужчину признают невменяемым, то на скамью подсудимых должен сесть и этот врач.

В этой истории, как и в других, ей подобных, слишком много этих «НЕ», которые привели к трагедии.

Школа НЕ продлила договор с ЧОПом на охрану, впрочем, это не значит, что силовик-пенсионер в форме остановил бы убийцу. Вполне вероятно, он был бы первой жертвой. Большинство этих людей на турникетах и проходных, давайте будем откровенны, не способны остановить вооруженного преступника.

О человеке с ружьем на плече НЕ сообщил в полицию ни один прохожий, хотя Галявиев шел к школе по улице, не скрывая оружие. «Может пранкер какой», - наверняка думали люди. Не может же здоровый человек ходить по городу с «берданкой».

Почти 20-летний казанец, как и керченский убийца, легально получил разрешение и зарегистрировал ствол, по моим данным, 28 апреля.

А чуть ранее администрация Телеграма НЕ обратила внимание на запись, которую будущий «мясник» оставил у себя на канале, за час до расправы пообещав «убить сегодня много биомусора». Неужели нельзя прописать в программный код алгоритм, который бы отслеживал подобные предупреждения. И сигнализировал куда надо.

Нет, похоже, таких возможностей и у полиции, которая НЕ заметила, что свои первые угрозы Галявиев высказал в Телеграме еще 6 мая, спустя неделю после регистрации ружья.

Впрочем, странно и то, что претензии силовикам сегодня предъявляют примерно те же люди, что возмущаются случаями предотвращения нападений на школы (а оболтусов, готовивших стрельбу реально отлавливают!) – ведь в этом случае, по их мнению, спецслужбы «подставляют» детей, чтобы выслужиться и получить очередное звание с премией…

Да, мировая практика говорит, что против одиночек, особенно психов-одиночек, никаких приемов не существует. Но иногда надо быть чуть менее равнодушным, чтобы предотвратить большую трагедию. Особенно, когда дело касается детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученица класса, расстрелянного в Казани: «Раненные стонали, но все старались сидеть максимально тихо, была только стрельба»

Одноклассники еще сами не знают точно, кто из сидевших с ними за партами погиб, а кто ранен (подробности)