Сгорела от рака после убийства женатого любовника: запретная страсть сгубила актрису Жанну Прохоренко

Жанна Прохоренко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Жанна Прохоренко была необычайно популярна в 60-70-х годах. Необыкновенно красивая и утонченная, юная артистка с роскошной косой полюбилась зрителям по фильмам "Баллада о солдате", "А если это любовь?", "Иду на грозу", "ТАСС уполномочен заявить" и многих других. Ей прочили блестящую карьеру. Но любовь к женатому любовнику Артуру Макарову сгубила звезду.

11 мая 2021 года Жанне Прохоренко могло исполниться 81 год. Но десять лет назад она скончалась от рака. За несколько лет до своей смерти Жанна Трофимовна похоронила любовника Артура Макарова. Он был приемным сыном режиссера Сергея Герасимова и актрисы Тамары Макаровой.

Запретная любовь

Артур Макаров был племянником Тамары Макаровой, которого ей в свое время пришлось усыновить. Мужчина стал самой долгой, страстной, но мучительной любовью в жизни Жанны Прохоренко. Они сблизились в конце 1980-х. Актриса часто снималась в фильмах по его сценариям: "Золотая мина", "Приезжая", "Близкая даль", "Колье Шарлотты". По словам знакомых, отношения между артисткой и писателем установились очень нежные. Мужчина возлюбленную боготворил. Не разводясь с женой, он стал открыто жить с актрисой, переехал в ее квартиру. Жанна ради любовника развелась с мужем - режиссером Евгением Васильевым. Как говорили в окружении пары, страсть между ними была неимоверная.

Артур Макаров.

Макаров дружил с Андреем Тарковским, Василием Шукшиным и Владимиром Высоцким. Шукшин пригласил Макарова исполнить роль вора в законе в фильме "Калина красная". Высоцкий называл Артура в числе самых близких людей.

Макаров был убит 3 октября 1995 года в квартире любовницы на улице 26 Бакинских Комиссаров в Москве. Его зарезали антикварным кинжалом. Убийство так и не было раскрыто. В последние годы мужчина занимался бизнесом. Кто-то говорил, что у Артура искали бриллианты. Другие предполагали, что во всем виновата хранившаяся у него редчайшая почтовая марка стоимостью несколько тысяч долларов. Макарова могли убить и из-за денег. Ему были должны многие люди и очень крупные суммы. Он часто давал в долг друзьям и тем, кого считал таковыми. Тело нашла дочка актрисы Екатерина Васильева, так как сама знаменитость была на даче.

Стала затворницей

Горе Жанны Прохоренко было столь велико, что она окончательно перебралась в деревню с символичным названием Глушь. Сельский домик Прохоренко и Макаров купили за пару лет до убийства драматурга. Женщина стала жить затворницей и никого не хотела видеть. Знаменитость замкнулась в себе и только самым близким говорила, что ее запретную любовь с Артуром словно кто-то проклял. Они были вместе почти 30 лет.

Кто-то говорил, что звезда нашла утешение в религии, другие шептались, что она заливала горе алкоголем. "Мама не избегала съемок. Когда ей предлагалась конкретная работа, она всегда соглашалась. Она не хотела мелькать на фестивалях, не стремилась попасть в телевизор ради того, чтобы ее помнили", - делилась единственная дочь актрисы.

В свою очередь, актриса Галина Польских отмечала: "Под конец жизни она стала очень одиноким человеком. Вела в своей деревеньке хозяйство, выращивала овощи, ухаживала за собаками, которые остались от Артура".

Мучительная смерть

Умирала Жанна Прохоренко мучительно. На обследовании в клинике выяснилось, что у нее рак кишечника в четвертой стадии. Друзья и близкие собрали деньги на лечение и определили актрису в онкоцентр, но 12 курсов тяжелейшей химиотерапии не спасли ей жизнь. 1 августа 2011 года звезда кино скончалась. Ей был 71 год. Последние дни актриса провела в онкологическом Институте имени Герцена. " Я не знаю, обижало ли маму, что ее забыли. Она никому не открывала то, что происходило у нее в душе, никогда не показывала свои эмоции. Лишь по каким-то жестам, репликам я могла догадаться, что происходит... Можно было бы броситься куда-то за границу. Но на это у нас элементарно не было средств", - сетовала дочь актрисы.