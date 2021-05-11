4,5 тысячи - и документ ваш: как я пытался купить справку на оружие после стрельбы в казанской школе

Пока в Казани приходили в себя после стрельбы в школе, блогеры в соцсетях выяснили — в стране существует множество фирмочек, предлагающих справки для оформления владения оружием. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Пока в Казани приходили в себя после стрельбы в школе, блогеры в соцсетях выяснили — в стране существует множество фирмочек, предлагающих справки для оформления владения оружием. И средний ценник на такую "справку", например, в Москве — всего 2.500 рублей. Как обещают в объявлениях, клиентам даже анализы сдавать не придется - «справку» просто привезут.

Я присвистнул и попробовал это тут же проделать.

Оказалось, купить в Москве липовую справку на оружие с доставкой курьером все же чуть сложнее, чем обещают. В трех фирмах, продающих фиктивные медицинские документы, журналисту «КП» заявили, что оружейную справку можно оформить лишь после ... легального прохождения нарколога и психиатра. Фактически фирмы избавляют лишь от необходимости идти на финальный осмотр у терапевта, но главные обследования надо делать самому и по-настоящему. Один сайт, обещающий оружейную справку с доставкой, вообще попытался заразить вирусом компьютер журналиста. И только в пятом месте мне предложили более-менее «подходящий вариант»:

- Я хочу купить справку на оружие без прохождения нарколога и психиатра, - сразу же обозначил я.

- Прекрасно! Это можно устроить в течение одного дня, - бодро пообещали мне. - Вам надо будет приехать в клинику на 1-й Брестской улице, 66. У входа вас встретит курьер, у него будут справки от психиатра и нарколога, плюс справка о прохождении проверки на наркотики (3.000 рублей за все). С этими справками вам надо будет показаться терапевту. В итоге вы получите легальную (!) итоговую справку на оружие (плюсом еще 1.500 рублей).

- А справки от нарколога и психиатра будут не настоящими?

- Визуально они ничем не отличаются от легальных, но в базе не будет сведений о прохождении вами этих врачей.

- И насколько это безопасно?

- По нашему опыту, в 90% случаев эти липовые справки прокатывают. Гарантию мы не даем и всегда есть шанс, что будет проверка и тогда подлог вскроется.

Я обещал подумать.

Но не стал тянуть кота за хвост и позвонил в Росгвардию. Вот, что там мне сказали:

"Все справки проверяются! Мы отправляем запросы в медицинские учреждения, которые указаны в документе, и узнаем, проходил ли заявитель там медкомиссию. Нам на это дается месяц. Но поддельные справки сразу видно - у них печати другие. Если же выяснится, что человек принес не настоящую справку, то материалы передаются в следственные органы. И заводится дело за использование подложных документов».