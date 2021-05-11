Эксперты-психологи о напавшем на школу в Казани: Мы мало понимаем, как формируется зло

Бронемашина сил специального назначения у школы в Казани. Фото: REUTERS

Старые обиды на учителей школы, ненависть к родителям и нежелание даже называть их мамой и папой, проблемы с учебой и исключение из колледжа. А еще пафосное выступление в телеграм-канале: мол, я бог, вы все биомасса, иду убивать… Рассказ на допросе, как в нем проснулся монстр. Штрихи к портрету Ильназа Галявиева, казанского убийцы, добавляются сегодня целый день, но специалисты могут сказать, что именно толкнуло молодого человека на страшное дело.

- Эта история в очередной раз показывает, насколько разным может быть «тяжелое детство» и как мало мы понимаем, как формируется зло, - считает психолог Виктория Безуглая. - Мальчиков, которые живут в неполных семьях, где они чувствуют себя нелюбимыми и ненужными миллионы. Кто-то заводит котика и тихо живет один. Кто-то становится хорошим ученым, например, раз уж с семьей не получилось. Кто-то обычный унылый пьяница. Или злой. А кто-то идёт убивать. В лице своих жертв такой человек пытается убить что-то своё, с чем он не смог справиться внутри себя. Мы привыкли смотреть на убийцу только с осуждением, жаждой мести и наказания, но, как правило, подобные действия совершают люди с серьезными психическими отклонениями. И здесь уже другой вопрос: почему людей с серьёзной психиатрией берут в обычные школы и другие учреждения, выдают разрешение на покупку оружия. И ещё вопрос, почему именно незаметные и тихие мальчики идут убивать? Такие дети часто подавляют свои чувства годами, либо их никто не слышит. Нужно искать не виноватых, а искать причины того, что могло привести к тому, что 19-летний мальчишка, у которого вся жизнь, казалось бы, впереди, полон ненависти и идёт убивать. Причем идёт убивать детей.

- Триггером, толчком могло послужить все, что угодно. На мой взгляд, есть вещь которая объединяет любое деструктивное поведение - у нас нет по сути воспитания, у нас многие дети путают понятия добра и зла. То есть зло для них хорошо, а добро – плохо, и они это оправдывают массой причин, - считает Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской. - Для этого надо иметь определенное сознание. У этого ребенка, скорее всего, извините, корона на голове, уверенность, что все можно. Инфантильный и безответственный. Не сомневаюсь, что у него мировоззренческая каша в голове. Мы спокойно относимся, что у нас нет идеологии. Вот и не знаем, по каким лекалам воспитывать.

- Откуда берутся такие стрелки? Из рекламы. И мы с вами сейчас эту рекламу делаем, когда обсуждаем подробности этого преступления. – говорит психолог Александр Федорович.