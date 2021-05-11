Анфиса Чехова поздравила бывшего мужа с рождением сына от новой избранницы

Брак Анфисы Чеховой и Гурама Баблишвили продлился два года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Гурам Баблишвили и телеведущая Анфиса Чехова развелись в 2017 году. 43-летняя Анфиса не скрывала, что ушла от мужа из-за его измен. Тем не менее, супруги смогли сохранить дружеские отношения ради 8-летнего сына Соломона. Более того, телеведущей удалось подружиться со второй женой актера. Новой избранницей Гурама стала 26-летняя актриса и блогерша Юлия Томилина. 8 мая Юлия родила ему сына. В Инстаграме Чехова поздравила экс-супруга и его жену со счастливым событием.

- Поздравляю Гурама и Юлию с рождением сына-богатыря! Теперь у Соломона есть брат. Как он и мечтал, — рассказала Анфиса Чехова в сториз, опубликовав фото Соломона с отцом.

Анфиса поздравила бывшего мужа. Фото: Инстаграм.

Новая супруга Баблишвили моложе его на 13 лет. Гурам и Юлия поженились в январе этого года, когда невеста уже была в положении. Молодожены не афишировали свадьбу, однако сразу после бракосочетания Томилина сменила свою фамилию на фамилию мужа.

Напомним, Анфиса и Гурам связали себя узами брака в 2015-м, но через два года расстались. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни. К тому же его раздражал статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг. После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании сына, в его Инстаграме часто появляются снимки Соломона.

Новой избранницей Гурама стала 26-летняя актриса и блогерша Юлия Томилина. Фото: Инстаграм.

- Почти все мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: голая, услужливая и в наморднике, - пошутила как-то Анфиса, опубликовав в Инстаграме пляжный снимок, на котором она позирует в бикини и в солнцезащитной маске. - Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: «Да, мой господин». Не знаю почему все мужчины хотят меня подчинить? Не знаю, почему я всё время этому сопротивляюсь? Хотя я люблю, когда мужчина доминирует, но как-то заботливо и с умом.

После развода рядом с Анфисой так и не появилось постоянного спутника. Одно время ходили слухи о ее романе с ведущим программы «Адская кухня» Эдуардом Демченко. Эдуард и Анфиса вместе отдыхали на Мальдивах и в Абу-Даби, причем во втором путешествии их сопровождал сын телеведущей Соломон. Однако насколько близкие отношения их связывали, ни Анфиса, ни Эдуард не рассказывали.