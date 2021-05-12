Помогут ли российской провинции выжить скоростные железные дороги

Чтобы небольшие города стали удобнее для жизни, ученые предлагают объединить их в транспортные треугольники Фото: Shutterstock

Поезд мчал меня из Мадрида в Барселону, а я думал о России. Пока за окном выжженная пустыня Арагона сменялась вечнозеленым ковром Каталонии, мыслями уносился я на просторы Среднерусской равнины и рассуждал: вот что за хрень?! В Испании я за 2,5 часа пролетаю на поезде 620 км, а по российской железной дороге за это время я даже не успею доехать из Орла в Брянск, хотя расстояние там - в пять раз короче. Эх, нам бы такие поезда! Жили бы люди на своей земле, ездили на работу в соседние города и не помышляли об эмиграции в Москву.

Оказывается, к такому же выводу пришли серьезные ученые - кандидат технических наук, вице-президент Международного союза общественного транспорта Александр Поляков и кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ Тарас Вархотов. В издательстве «Эксмо» выходит их книга «Terra Urbana», где авторы доказывают: обустроить Россию (ту, что лежит за МКАДом) нам мешает невозможность быстро добраться из пункта А в пункт B. Вернее, даже так: из пункта А в пункты B и C.

Три в одном

Полностью название книги звучит так: «Terra Urbana: города, которые мы п…м». А уж что за слово скрыто многоточием - построим или потеряем - зависит только от нас.

- В 2013 году в России было 1128 городов. Сейчас их 1098. То есть всего за восемь лет мы потеряли больше ста городов. При этом население 801 города снизилось, - рассказывает один из авторов книги Александр Поляков. - Но все это касается только небольших городов. Крупные, наоборот, растут; появляются новые миллионники и в них возникает все больше проблем - и транспортных, и социальных. Поэтому мы и задались вопросом: как сделать так, чтобы прекратился отток населения из небольших городов?

Отсюда и родилась идея, которую авторы книги назвали латинским словом синурбия – убранистическая система будущего. Синурбия, или треугольная агломерация - это «транспортный треугольник»: три небольших города, объединенных скоростной железной дорогой.

«Если три города, расположенных на сопоставимых расстояниях друг от друга, соединить скоростными транспортными коридорами и обеспечить быстрое, комфортабельное и удобное людям пассажирское сообщение, то эти города станут единым социальным пространством. Свобода и удобство перемещения как бы устраняют расстояние между городами: то, что удобно достижимо за приемлемое время, - это близко», - пишут авторы книги Terra Urbana.

Одноэтажная Россия

Чтобы три населенных пункта (А, B и C) стали единым «треугольным городом», должны выполняться три условия.

1. Расстояния между каждыми двумя городами треугольника должны быть примерно одинаковыми. Именно поэтому авторы книги остановились на треугольной схеме. В четырех- или пятиугольнике вершины не могут находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

2. Суммарное население этих трех городов должно быть не меньше миллиона человек. Почему миллион? Давайте смотреть правде в глаза: если соединить три маленьких захудалых городка в мегадеревню, прока не будет. А более крупные города помогут развиваться и друг другу, и небольшим соседним населенным пунктам.

Понятно, что в Сибири с ее огромными расстояниями между городами таких треугольников много не нарисуешь. А вот для европейской части России модель очень даже актуальна. Побродив по карте страны, авторы насчитали 72 города, которые можно объединить в 24 таких треугольника (крупнейшие мегаполисы во главе с Москвой туда не вошли - они и так неплохо развиваются). Вот несколько примеров:

• Ярославль + Кострома + Иваново (1,5 млн человек)

• Воронеж + Липецк + Тамбов (2 млн человек)

• Тула + Калуга + Рязань (1,4 млн человек)

• Хабаровск + Биробиджан + Комсомольск-на-Амуре (1 млн человек)

• Новокузнецк + Барнаул + Бийск (1,4 млн чел)

• Ижевск + Набережные Челны + Нефтекамск (1,7 млн человек)

Идеальный транспортный треугольник. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

3. Дорога из любой точки города А в любую точку города B или C должна занимать не больше часа, максимум - полтора.

Возьмем для примера треугольник Курск + Старый Оскол + Белгород (1,2 млн человек). Расстояние между городами по прямой - от 118 до 129 км. Сейчас самый быстрый поезд между этими городами идет почти два часа - возмутительно долго! Если запустить скоростные поезда, примерно за час можно будет добраться из дома в Курске до офиса в Старом Осколе или Белгороде. И тогда можно смело искать работу не только в своем городе, но и в каждой из других «вершин треугольника». Ну и зачем вам тогда эта Москва?

И речь не только о работе. «Быстрота и удобство перевозок формируют единое пространство, в котором можно жить в одном городе, работать во втором, а по вечерам тренироваться в любительской футбольной команде в третьем», - пишут авторы.

Допустим, в городе А есть сильный вуз, в городе B - хороший театр, в городе C - прекрасный парк развлечений. «Если объединить социальное пространство городов А, В и С в синурбию, обеспечив доступность находящихся в каждом из городов объектов социальной инфраструктуры для жителей всех трех городов, то мы получим полноту инфраструктурной обеспеченности» - пишут авторы книги. Проще говоря, если раньше жители города А влачили жалкое культурное существование без хорошего театра и парка, то их страданиям будет положен конец: теперь они получат в свое распоряжение всю инфраструктуру соседей. А жить продолжат на своей земле, плодиться и размножаться.

- Такой «треугольник» объединит преимущества мегаполиса и прелести жизни в небольших городах: много зелени, отсутствие загазованности, общение с давними друзьями и соседями, возможность жить в частных домах, - говорит Тарас Вархотов. - Все это позволит и увеличить рождаемость. В крупных городах есть серьезный сдерживающий фактор: задумываясь о ребенке, семья встает перед проблемой, что ей нужно поменять квартиру на более просторную. В небольших городах – особенно в частном секторе – расширить жилплощать намного проще и дешевле.

Где взять деньги

И вот мы подошли к той границе, которая отделяет реальную экономическую модель от утопии. Потому что многие отличные идеи у нас разбиваются о финансовый вопрос.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вот простой расчет. Билет из Белгорода в Курск стоит 325 рублей. В месяце 22 рабочих дня. Соответственно, в месяц за билеты туда-обратно работающий в Курске белгородец выложит 14300 рублей. Для него это немалые деньги: почти треть средней зарплаты по области.

Авторы книги считают: без субсидий от государства, которые будут покрывать транспортные расходы, не обойтись. Но только на первом этапе. Когда три города окончательно сольются в транспортный треугольник, каждый день туда-обратно будут сновать десятки тысяч человек. Затраты перевозчика на каждого пассажира уменьшатся и тарифы снизятся.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Другая статья расходов - инфраструктура: во многих местах нужно ремонтировать рельсы, прокладывать подъездные пути, запускать новые поезда.

- В России много национальных программ - развития железнодорожного и автомобильного транспорта, поддержки семьи и т. д. На них заложены триллионы рублей, и синурбии хорошо вписываются в эти программы. Поэтому во многих случаях дополнительные средства не понадобятся - достаточно перестроить философию национальных программ, чтобы они помогали развитию транспортных треугольников, - говорит Александр Поляков. - К тому же мы не предлагаем создавать синурбии в чистом поле. Зачастую для объединения городов в «треугольники» достаточно уже существующего железнодорожного сообщения. Например, еще недавно электричка ехала от Костромы до Ярославля 1 час 50 минут. А теперь - 1 час 5 минут. Для этого понадобилось всего лишь изменить расписание.

Так что строить инфраструктуру с нуля во многих случаях не понадобится. Поэтому и денег на создание «треугольников» нужно куда меньше, чем может показаться.