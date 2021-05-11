Эксперт: Телеграм уже меняет свою политику после трагедии в Казани

Телеграм отказывается от функции контролера и действует только после жалоб, либо по решению суда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему на предупреждения 19-летнего парня о том, что он решил убивать, никто не среагировал? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

- Игорь, название вашей компании «Интернет-розыск», поэтому вопрос будет прямой. У террориста из Казани было всего 8 подписчиков в Телеграме и, тем не менее, он писал там, что собирается убивать. Обычно соцсети очень быстро реагируют на такие экстремистские призывы. Почему здесь не обратили внимания?

- На самом деле, во всех соцсетях и мессенджерах все публикации, разумеется, просматриваются автоматизировано. Но методы реагирования совершенно разные. И позиция здесь владельца Телеграм Дурова, такова: если вы что-то выявляете противоправное, жалуйтесь, и мы это будем удалять. То есть, он отказывается от функции контролера, И действует только после жалоб. Либо по решению суда.

- Тогда еще один вопрос. У этого убийцы из Казани было 8 подписчиков. И никто из них никак не отреагировал на то, что он написал. Это повод для их привлечения?

- Возможно, это были друзья, возможно, даже сообщники. Я забегал на его канал в самый последний момент - практически перед его удалением - и там уже набежало около восьми сотен подписчиков! Но, скорее всего, это были уже журналисты. Сложно сказать.

- Игорь, если бы вы до трагедии случайно попали на такой канал, вам бы что-нибудь подсказало, что он готовит нечто серьезное?

- Здесь есть признаки, что у человека отклонения в поведении. Мы уже даже проанализировали его страницу в соцсетях. Обычно такие люди закрывают свои страницы, публикуют там черные фотографии себя, противоправные призывы.

- Как думаете, Телеграм изменит свою политику после этого?

- Телеграм ее уже вовсю меняет.

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