Скидки в магазины и бесплатное пиво: Как в разных странах мотивируют делать прививку от ковида

В пасхальную неделю пропаганду вакцинации вели даже шоколадные кролики. Фото: REUTERS

На сегодня число россиян, которые получили вакцину, составляет почти 21,5 млн человек. Об этом объявил Президент Владимир Путин. При этом глава государства не уточнил, идет ли речь о тех, кто получил обе дозы прививки или пока только одну.

- Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку, - добавил президент.

Среди европейских стран в ходе кампании по вакцинации от коронавируса лидирует Британия. Там уже привиты более 53 млн человек. На 20 млн вакцинированных меньше в Германии.

Власти придумывают все новые способы убедить людей привиться. Видимо, одними антителами к смертельно опасному заболеванию к врачам народ не заманишь, вот и приходится изобретать различные бонусы.

Сербия

В стране на сегодня заветный укол получило менее 30% населения. Чтобы сделать вакцинацию более привлекательной для граждан, президент Александр Вучич пообещал выплатить каждому, кто сделает прививку до конца мая, по 3 тысячи динаров (более 2 тысяч рублей).

К этой акции присоединились торговые центры, готовые предоставить вакцинировавшимся скидки и специальные ваучеры на сумму от 3 до 5 тысяч динаров на будущую покупку. А также бары и рестораны, обещающие угостить привитых бесплатными ланчами и десертами.

В Сербии выстроились очереди, когда за вакцинацию начали выдавать скидочные ваучеры. Фото: REUTERS

Владельцы компаний решили выплачивать своим сотрудникам, которые сделали прививку от COVID-19, премии от 30 до 80 евро.

Румыния

В Румынии пункт вакцинации развернули в легендарном замке графа Дракулы. Посетители замка Бран теперь могут бесплатно привиться вакциной Pfizer/BioNTech.

В Румынии пункт вакцинирования открыли в замке Бран. Фото: REUTERS

В течение мая в выходные дни все желающие, кто собирается сделать прививку, смогут посетить замок без предварительной записи, а также заглянуть бесплатно на выставку средневековых пыток. Каждый привившийся получит сертификат, где будет указано место вакцинации - замок графа Дракулы.

США

В Америке уже привиты более 260 млн человек. При этом две дозы вакцины получили пока только 100 млн человек. Чтобы ускорить процесс вакцинации и привить более 70% населения ко Дню независимости (4 июля), власти решили дополнительно мотивировать американцев.

В ресторанах Нью-Джерси и Коннектикута привитые от коронавируса могут бесплатно получить пиво или крепкий алкоголь. В Мэриленде привитым бюджетникам пообещали по 100 долларов. Аналогичное предложение поступило и от властей Западной Вирджинии, но они готовы заплатить сотню баксов всем американцев в возрасте от 16 до 35 лет. В Лос-Анджелесе привитых будут подкармливать - каждому безвозмездно выдадут фрукты и овощи.

Израиль

Власти Израиля раздавали всем привившимся продуктовые наборы. Таким образом решили привлечь представителей консервативных общин. Они были категорически настроены против вакцинации. Среди школьников было решено организовать особые соревнования. Победители могли получить билеты на различные мероприятия.

Процесс вакцинации в Израиле. Фото: REUTERS

Франция

Власти Пятой республики привили более 25,5 млн французов. Как заявил глава комитета по вакцинам Ален Фишер, для того, чтобы молодежь активнее участвовала в прививочной кампании, правительство планирует привлечь футболиста Килиана Мбаппе. Нападающему сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» хотят предложить стать лицом кампании по вакцинации.

- В молодости мы слушаем друзей, а не президента или врачей. Наша цель - побудить актеров, музыкантов, спортсменов говорить о вакцинации. Мбаппе — идеальный вариант, - заявил Фишер.

Пока футболист не дал согласия на участие.

Монголия

Правительство Монголии также решило мотивировать граждан делать прививку от коронавируса. Каждый привитый может получить около 50 тысяч тугриков (около 1500 рублей). Жителям монгольской столицы Улан-Батора обещают выдавать талоны на продукты и социальные пособия. Сейчас обе дозы вакцины получили чуть более 500 тысяч человек.