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Общество13 мая 2021 1:03

Зачем СССР платил «коммунистам» Африки, Азии и Европы

Наша страна не только выдавала кредиты, которые не возвращались, но и оплачивала расходы партийных зарубежных лидеров
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Репродукция плаката «Мир! Дружба!» Худ. В. Сурьянинов, 1955 г.

Репродукция плаката «Мир! Дружба!» Худ. В. Сурьянинов, 1955 г.

Дружил ли со Страной Советов кто-то искренне? Или почти все - за деньги?

Сегодня твердят о «мягкой силе». О разных формах поддержки политиков, партий, движений за рубежом, которые не только не мешали бы нашим устремлениям в разных регионах мира, но оказались способны их подхватывать и развивать. На благо своей и советской (российской) родины. Ну и на свое благо, конечно.

«Комсомолка» обнаружила в архивах документы о том, как и чем Москва готова была платить за эту самую «мягкую силу» в период расцвета СССР.

В обстановке секретности

На выписке из протокола № 123 Секретариата ЦК КПСС от 9 февраля 1971 года стоит гриф «совершенно секретно».

Тема звучит почти невинно: «О приглашении в СССР в 1971 году зарубежных партработников, организации их приема, обслуживания и связанных с этим расходах».

Ну вроде бы не ядерная программа - что уж там засекречивать?

В первом пункте предлагается утвердить тексты телеграмм от нашего ЦК их партийным верхушкам, а также главам советских дипмиссий «о приглашении в СССР руководящих зарубежных работников на отдых и лечение».

Кого и сколько мы ожидали на полный кошт в Советский Союз 50 лет назад? Ни много ни мало «2900 представителей братских партий, приезжающих в СССР по приглашению ЦК КПСС». Смета расходов на это составляла 3 миллиона 200 тысяч рублей. Что по тогдашнему курсу составляло более 4 миллионов долларов.

Самая большая квота оказалась у партийной верхушки Германской Демократической Республики - 90 человек. Причем немцам отдавали все лето и бархатный сезон - по 20 человек в месяц.

По 80 человек могли отправить в Союз коммунисты Чехословакии и Болгарии. По 70 товарищей на Кавказские Воды и Черное море делегировали румыны и поляки. Меньше всего, 10 путевок, и всего на 15 дней досталось Президиуму Союза коммунистов Югославии.

Гости делились на категории. Всем лидерам социалистических стран, а также генеральным секретарям Французской и Итальянской компартий хозяйственно-бытовое обслуживание обеспечивал Комитет госбезопасности. А вот прочими работниками госорганов соцстран занималось уже Управление делами при Совмине СССР.

Заплати мне, заплати!

Международную активность заграничных деятелей левой направленности СССР поддерживал звонкой валютой.

20 января 1975-го заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС Р. Ульяновский пишет записку о едином пожелании компартий Уругвая, Греции, Аргентины и Африканской партии независимости Сенегала. Что объединило столь разных товарищей, кроме идеи равенства и братства?

Все они просили оплатить проезд четырех их руководителей на... Х съезд Компартии Индии, который начинался в Дели 27 января!

Отдельным письмом товарищ Ульяновский предлагает поддержать еще и «ливанских друзей и оплатить проезд их представителей туристским классом» - и не только на все тот же сабантуй в Дели, но и… в столицу Марокко Рабат. Наши друзья из Бейрута хотели за счет Советов поучаствовать в работе съезда Партии прогресса и социализма Марокко.

И их мечты сбылись!

8 февраля 1968 года другой замзавотделом ЦК Е. Кусков сообщает, что руководство компартий Цейлона, Сирии и Парагвая просит Москву дать денег на билеты на Консультативную встречу коммунистических и рабочих партий в Будапеште в феврале 1968-го.

«Следует полагать, что с такой же просьбой обратятся многие компартии Латинской Америки, Африки и Азии (до 50 делегаций в составе 1 - 3 человек), - прозорливо прогнозирует «международник» Кусков, - общие расходы на приезд делегаций составят ориентировочно 100 тысяч инвалютных рублей».

В 1971 году на прием 200 зарубежных представителей братских партий было выделено 3 млн 200 тысяч рублей, из них 650 тысяч рублей - в инвалюте. Фото: Предоставлено РГАНИ

Турецкий банкет за наш счет

В конце 80-х, когда у нас у самих уже проблем было выше крыши, мы зачем-то озаботились проблемами за южными морями.

2 марта 1988 года выходит Постановление секретариата ЦК КПСС «О просьбе руководства Компартии Турции»: «Удовлетворить просьбу руководства КПТ и принять 12 активистов группами по 3 - 4 человека сроком до трех месяцев каждая, начиная с апреля 1988 года».

Ну и на кой нам сдались эти активисты? Оказывается, здесь их собирались просветить насчет «стратегии и тактики коммунистов в современную эпоху». А также растолковать «проблемы сочетания легальной и нелегальной работы партии в процессе ее легализации».

А дело это не из дешевых.

28 800 полновесных американских долларов полагалось потратить на дюжину турецких товарищей за месяц их проживания в Западной Европе после выезда из СССР. Плюс оплата их проезда в Москву и обратно, причем не напрямую из Стамбула, а кружным путем, все через ту же Западную Европу. В столице СССР отчаянным детям турецкоподданных полагалось выдать по 150 рублей каждому, одеть-обуть-накормить и поселить в спецквартире.

Ну и вишенкой на торте - привет из жаркой желтой Африки.

24 июня 1988 года было принято постановление Секретариата ЦК «О просьбе руководства Суданской компартии».

Суданцы просили принять 20 человек в 1988 - 1989 годах на военную подготовку сроком до трех месяцев.

Прием, обслуживание, матобеспечение, военную подготовку и расходы в инвалюте на проезд членов СКП до Москвы и обратно предлагалось возложить на Минобороны Советского Союза.

Ну да, Министерству же тогда больше не на что было потратить деньги.

К тому времени уже месяц шел непростой вывод «ограниченного контингента советских войск из Афганистана». Готовились к уходу из Восточной Европы сотни тысяч наших военных, многих из которых ждало лишь чистое русское поле. А мы продолжали принимать африканских бойцов и турецких полуподпольщиков…

И кто из детей и внуков отдыхавших, лечившихся, учившихся, летавших по миру за наш счет сегодня вспоминает добрым словом далекую северную страну?

История современностиО РАЗНОМ