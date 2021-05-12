Филиппу Киркорову на день рождения подарили золотой сейф и бриллианты

Григорий Лепс вручил имениннику икону из своей коллекции. Фото: fkirkorov/Instagram

- Дата сейчас у меня не круглая - 54 года, но почему-то в этом году мне захотелось гульнуть не узким кругом, а увидеть всех своих друзей,-объяснил «КП» именинник.

День рождения Филипп отпраздновал в подмосковном клубе «Сохо», пригласив на банкет своих друзей по шоу «Маска» и коллег по сцене. Ольга Бузова подарила Киркорову парные браслеты Louis Vuitton: один попросила надеть себе, другой же надела на руку Филиппа.

- Так мы скрепим нашу дружбу навеки, - обняла Филиппа поющая телеведущая.

Плюс ко всему Бузова надела на Киркорова бриллиантовые очки того же бренда.

Григорий Лепс много лет коллекционирует иконы, поэтому и Филиппу вручил старинный образок. Поскольку празднование Киркоров перенес с 30 апреля на 2 мая, на Пасху, гости в промышленных количествах несли имениннику куличи. Так, Стас Михайлов подарил коллеге кулич в виде сумки Louis Vuitton. А звезда шоу «Маска», солист «Иванушек» Кирилл Туриченко привез целый пасхальный набор со всеми атрибутами светлого праздника - куличами, творожной пасхой, яйцами, фигуркой кролика.

Еще одна звезда шоу «Маска» - муж Анны Нетребко тенор Юсиф Эйвазов подарил другу набор хрустальных бокалов и спел вместе с Бедросом Киркоровым старинную итальянскую песню «Мама».

- 27 лет назад умерла моя жена Виктория, мама Филиппа, - рассказал залу Бедрос Киркоров. - Вика ушла из жизни в день рождения нашего сына, поэтому для него это теперь навсегда грустный праздник. Очень жаль, что она не увидела наших внуков. Особенно Аллу-Викторию, копию мамы Филиппа.

Так совпало, что в этот день у Юсифа Эйвазова тоже был день рождения. И поскольку его жена Анна Нетребко выступала в тот вечер в Милане, Филипп предложил Юсифу отметить день рождения вместе.

На праздничный торт нанесли все любимые бренды Филиппа. Яна Рудковская в них тоже знает толк. Фото: fkirkorov/Instagram

Ксения Собчак же подарила Киркорову модную цепь. А певец и бизнесмен Эмин Агаларов - дорогие часы. Валентин Юдашкин сделал для Филиппа дорожную сумку, с которой именинник пообещал отправиться на «Евровидение». А Яна Рудковская презентовала виновнику торжества эксклюзивный чемодан от Louis Vuitton.

Близкие друзья Киркорова позаботились о его накоплениях, вручив артисту огнестойкий золотой сейф.

- Главное, чтобы было там что хранить, - засмеялся Филипп. - А то сейчас пандемия, все переносится. Спасибо проекту «Маска», который помог нам с коллегами хорошенько подзаработать в это непростое время.

КСТАТИ

Молдавский костюм для «Евровидения»

На конкурс «Евровидение» Филипп едет с певицей из Молдовы Натальей Гордиенко, для которой написал песню и спродюсировал ее будущее выступление на конкурсе. Наталья подарила своему звездному наставнику национальный молдавский костюм.