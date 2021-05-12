Амулет царя Соломона трое суток спасал от акул ученого, вплавь сбежавшего из СССР

Йог-беглец Курилов. Фото: Личный архив Елены Генделевой-Куриловой

Этот дерзкий побег на грани безумия называют одним из самых ярких и опасных приключений ХХ века.

13 декабря 1974 года 38-летний турист из Ленинграда Станислав Курилов ночью спрыгнул с круизного лайнера с символическим названием «Советский Союз». Без акваланга, спасательного жилета, спичек, ножа, документов. Только маска с трубкой, ласты. Тринадцатое число - плохая дата для рискованных авантюр. Но выбора у мистика Славы не было. Той ночью лайнер был на самом близком расстоянии до филиппинского острова Сиаргао - 18 км. И он рискнул. Но заблудился в океане без компаса. Ветра, течения уносили его от заветной цели. Пришлось плыть почти сотню километров. Черная магия рокового числа сработала?

Случайно увидев эту рекламу в газете, Курилов понял: вот он, шанс на побег! И купил билет. Фото: Личный архив Елены Генделевой-Куриловой

Взглянул страху в лицо

В книге «Один в океане» Курилов признавался: «С точки зрения здравого смысла мои шансы добраться до берега живым выглядели так: если во время прыжка я не разобьюсь от удара о воду, если меня не сожрут акулы, если я не утону, захлебнувшись или от усталости, если меня не разобьет о рифы, если хватит сил и дыхания выбраться на берег и если к этому времени я все еще буду жив, - то только тогда я, может быть, смогу поблагодарить судьбу за небывалое чудо спасения».

Он не разбился, прыгнув в океан с высоты 14 метров. Вынырнув, чуть не попал под гигантский винт - тот был на расстоянии вытянутой руки. Чудом спасся. Первое время ориентировался по огням лайнера. Но когда тот исчез, запаниковал в ночном штормовом океане. Тучи скрывали звезды. Куда плыть?

«Страх начал душить меня, я почувствовал, что задыхаюсь. Гребни волн по-прежнему часто опрокидывались на меня, заливая трубку. Я читал о моряках, которые погибали безо всяких причин в первые дни после кораблекрушения. Происходит какое-то самовозбуждение - одна волна страха вызывает другую, большую. Судороги стали сжимать горло, мне хотелось кричать. Еще несколько мгновений - и я задохнусь. В этот момент мелькнула мысль, что мое положение еще совсем не безнадежно, и я просто убиваю себя сам. Я собрал всю свою волю и «взглянул в лицо страху».

Этот прием трусливый маменькин сынок освоил в 7 лет. Чтобы побороть страх, по ночам ходил на кладбище в родном Семипалатинске. В 8 лет попал в пионерский лагерь. В километре было глубокое озеро, заросшее кувшинками. Говорили, в нем жил водяной, поэтому никто там не купался. Каждую ночь, когда лагерь засыпал, Слава убегал на озеро и учился плавать (дома мать категорически запрещала ему подходить к воде!). В 10 лет объявил мальчишкам, что переплывет Иртыш. Глубокую реку с множеством водоворотов и стремительным течением, шириной более полукилометра. Никто из взрослых и мальчишек не переплывал ее. А Слава рискнул. На середине едва не попал под пароход. Сверху его обматерили. Обессилевшего мальчика течение потащило в запретную зону, где строили знаменитый ядерный полигон. Охранники запросто могли пристрелить нарушителя. Он выбрался на противоположный берег у самой колючей проволоки.

С тех пор никто на улице не дразнил Славу маменькиным сынком.

…Проплыв около сотни километров в океане, он выбрался-таки ночью на заветный остров. От радости стал танцевать - с головы до ног облепленный фосфоресцирующими микроорганизмами. Проходившие мимо туземцы впали в ступор, приняв светящегося в темноте Славу за привидение (рядом было кладбище!).

Среди туземцев была девочка, знавшая английский. Первый вопрос ее соплеменников: «Почему белого человека не сожрали акулы?» Этот вопрос позже больше всего волновал публику в СССР и на Западе. В этой части океана много зубастых хищниц. Особенно в прибрежных водах. А Слава поранил руки и ноги о кораллы, долго выбираясь на берег.

Курилов показал висевший на груди круглый амулет. Он изготовил его в Ленинграде по самиздатовской «Книге царя Соломона». (Это знаменитая шестиконечная звезда Давида.)

Туземцы в амулет сразу поверили.

Бредил морем

Но сам-то Слава знал по той книге, что магия амулета защищает от акул и других опасностей ровно сутки. А он проплыл в океане трое суток. Без единой капли воды, грамма еды и минуты сна. Задреми на мгновение - ушел бы на дно. Глубина под ним была два километра!

Амулет царя Соломона. Фото: Shutterstock

Как ему удалось продержаться?

Море, Бог и йога - три вектора, которые сошлись в одной точке - точке побега, прыжка и трех сутках в океане.

«Страсть к морю, как болезнь, поразила меня с тех пор, как я начал себя помнить. На всем земном шаре, пожалуй, не найдется города более удаленного от моря, чем Семипалатинск. Когда я впервые увидел парусник на картине, я почувствовал настоящий священный трепет. Днем и ночью я бредил морем. Я мечтал об океанских плаваниях, о тайфунах, кораблекрушениях, коралловых рифах, о тихих лунных ночах в тропиках. Я знал, что тоска по морю не оставит меня, пока я буду вдали от него».

В 15 лет он ушел в свой первый побег. В Ленинград. Хотел по примеру героев любимых книг устроиться юнгой на корабле. Но его завернули обратно: несовершеннолетний. В Ленинграде Слава впервые увидел море. В одежде зашел по пояс в Финский залив и поклялся вернуться. Он надеялся после школы окончить мореходку и стать штурманом дальнего плавания. Увы… Врачи обнаружили близорукость. «Молодой человек, о море даже не мечтайте. Ни в гражданский, ни в военный флот вас никогда не возьмут».

После школы, автодорожного техникума, службы в химвойсках он вернулся в Ленинград. Окончил факультет океанологии Гидрометеорологического института. Работал в Институте океанологии Академии наук СССР, Институте биологии моря. Занимался глубоководными исследованиями, стал известным ученым. Сам Жак-Ив Кусто, легендарный исследователь Мирового океана, дважды приглашал Славу в свои экспедиции. В подводный дом в Тунисе и на атоллы Тихого океана.

Увы, Курилов был невыездной. Он участвовал в секретных испытаниях под водой, бывал на военной базе в Севастополе, а главное - имел родственницу за границей. Старшая сестра Анжела вышла замуж за индуса, жила с ним в капиталистической Канаде. Получив в очередной раз отказ властей на загранкомандировку, Слава и замыслил свой второй побег. Купил билет в круиз на лайнере «Советский Союз» из Владивостока до экватора и обратно. Теплоход не заходил в иностранные порты, поэтому выездная виза не требовалась.

Православный йог

Перед самым прыжком, нацепив на грудь амулет царя Соломона, Слава попросил удачи у… Бога.

Воспитывавшийся атеистом, к Богу он пришел поздно. Крестился в 33. В возрасте Христа. И решил проголодать сорок дней, как Иисус. Чтобы почувствовать связь со Всевышним. Начал сразу с десяти дней. Через месяц голодал уже три недели. Самый длинный срок - 35 дней. Дошел бы и до сорока, но после месячных голоданий люди при виде исхудавшего ученого крестились: «Не жилец!» Он же продолжал работать. В год приобщения к Богу Курилов ничего не ел в общей сложности сто тридцать дней. И научился неделю обходиться без воды.

К йоге Курилов пришел гораздо раньше. В школе на уроке физкультуры единственный из класса ни разу не подтянулся на перекладине. «Посмотрите на эту девочку», - воскликнул учитель. Краска стыда залила лицо Славы. Через четыре года он стал лучшим гимнастом школы, а через семь вошел в сборную Казахстана. Участвовал во всесоюзных соревнованиях, а в армии - в первенстве Вооруженных сил.

Курилов любил пижонить - стоял на руках на столиках в ресторанах между тарелками и стаканами, на перилах лестниц и балконов…

Первую книгу о йоге он прочитал на первом курсе института. Разумеется, самиздатовскую. Стал осваивать в одиночку. Так же, по самиздату, занимался йогой популярный актер Савелий Крамаров, еще один наш фанат ЗОЖ. Эмигрировавший в Америку благодаря президенту Рейгану. Улетая в Штаты, он передал свои учебники приятелю, Георгию Вицину.

Йоговские асаны гимнасту Курилову давались легко. Куда труднее - очищение организма, дыхательные, духовные практики, медитация. Занимался от 2 до 12 часов в сутки. Купался в ледяной воде, сидел голым в снегу, как продвинутые тибетские

йоги. Через десять лет достиг самадхи. Термин, означающий полное спокойствие сознания, снятие противоречий между внутренним и внешним мирами. Простому смертному этого не понять. Для самадхи женатому Славе пришлось на время отказаться от алкоголя, кофе и… секса.

Бог, йога и помогли нашему герою трое суток продержаться в открытом океане без еды, воды, сна… Этот побег доказывает, как фантастически может развить человек свои физические и духовные способности. Другой вопрос, нужно ли это всем?

А акулы, что акулы? Перед прыжком Слава вдобавок к амулету Соломона натянул на себя оранжевую майку. В науке считалось: этот цвет отпугивает акул. Впрочем, перед самым побегом он прочитал, что, наоборот, оранжевое их притягивает.

Но главный секрет спасения от акул, пожалуй, был в его голове. «Я доверял океану и чувствовал, как океан любит меня. Стоя у борта, я как будто слышал его зов из глубины и готов был пойти на этот зов, не задумываясь. Акулы и другие морские хищники пугали меня не больше, чем медведи и волки в лесу. Не мог же я не плавать в океане только потому, что там водятся акулы, и не ходить в лес из-за страха встретиться с медведем. Кроме того, акулы представлялись мне как бы малыми частицами одного общего сознания Океана, не способными на враждебные действия без его воли».

Акулы действительно его не тронули.

Елена Генделева - последняя любовь Славы. Ради нее он переехал из Канады в Израиль. Фото: Личный архив Елены Генделевой-Куриловой

Утонул в Галилейском море Христа

После сенсационного побега в СССР Курилова заочно осудили на 10 лет «за измену Родине». На Филиппинах же он реально отсидел 1,5 месяца. Как подозрительный тип без документов. Из темницы вызволила сестра. Прислала 2 тысячи долларов, приглашение в Канаду. На новой родине он начал разнорабочим в пиццерии. Там случайно отсек верхнюю фалангу мизинца. Говорят, с помощью йоги отрастил фалангу заново. Йога же избавила его от близорукости. Затем работал в частных канадских и американских океанографических фирмах на Гавайях, за Полярным кругом, в экваториальных водах… В Гондурасе бандиты захватили его в надежде на солидный выкуп, приняв за богатого американца. Слава сбежал. В третий уже раз.

Би-би-си задумало сделать фильм о громком побеге из СССР. Курилова пригласили в Израиль на съемки в качестве консультанта, заплатили хороший аванс. Здесь он встретил свою новую любовь, журналистку Елену Генделеву. В 1986-м они обвенчались. Слава навсегда поселился в Израиле. Стал сотрудником Хайфского океанографического института, работал на Галилейском море (озеро Кинерет). Это одно из самых священных мест христианства. Христос ходил здесь по воде аки по суху, воскрешал из мертвых, совершал другие чудеса. Курилов рассказывал жене, будто прямо над Галилейским морем располагается Божий зрак. В виде столба от воды до самого неба.

В этом самом море 29 января 1998 года и погиб Станислав Курилов. Во время водолазных работ. Символично место смерти. Словно Господь напрямую забрал православного йога к себе на небеса. Ему был 61 год.

«Один в океане»

После гибели мужа Елена Генделева-Курилова издала его автобиографическую книгу «Один в океане». Ставшую бестселлером. А вот с фильмом Би-би-си про отчаянного пловца-беглеца при его жизни не сложилось по разным причинам. Сейчас наш режиссер Кирилл Соколов готовится к съемкам картины «Один в океане». Главную роль сыграет популярнейший актер Данила Козловский.

Популярный актер Данила Козловский сыграет Станислава Курилова в фильме «Один в океане». Фото: Кадр из фильма "Духless-2", 2015 г.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем Курилов уплыл из Советского Союза?

Простодушные туземцы, сразу поверившие в амулет Соломона от акул, так и не поняли, зачем белый человек спрыгнул с корабля, рискуя жизнью, если лайнер не потерпел крушение. Зато ответ четко знала просвещенная публика в СССР и на Западе. Диссидент-антисоветчик Курилов сбежал из тоталитарного коммунистического ада в царство свободы.

Не все так просто, дамы и господа. «Нельзя сказать, что меня гнали прочь политические причины, - откровенничал беглец. - Я чувствовал, что советская власть - это скрытое зло. У меня было две возможности - изменить мир или изменить себя. Мои друзья диссиденты занимались первым, мои друзья христиане, йоги, буддисты - и я вместе с ними - пытались изменить себя.

Это не был побег в прямом смысле - из тюрьмы, от чумы или от долгов. Это не было и стремление к абсолютной свободе. К этому времени я уже додумался, что бежать можно только из одной тюрьмы в другую, а свободу обрести с помощью неимоверных усилий изменением своей внутренней природы. Я не искал никаких материальных благ - за морями меня, скорее всего, ожидала такая же, как и здесь, зависимость от обстоятельств. Побег с корабля был духовным испытанием, научно-мистическим экспериментом или познанием себя - как угодно.

Я искал способ по-настоящему опробовать свои силы, я желал совершить обряд Действия. В любом правильном действии должна присутствовать радость от его совершения, страсть, обнаженное чувство и обостренное внимание. Жизнь - это когда смерть стоит за плечами. Если ты в безопасности, ты не учишься. Внешняя часть выглядела как побег из одной страны в другую во времени и пространстве; внутренняя была в испытании «здесь и теперь» - на палубе корабля, в океане, на тропическом острове - в каждый данный момент. Смысл испытания был в изменении или, точнее, в разрушении своего прежнего Я. Конечная цель - выдержать, и совсем несущественно - выжить или умереть. Я выдержал.

Успех был бы и в случае смерти».

Даты 13, 14 и 15 декабря Курилов всегда вспоминал как самые счастливые в своей жизни и ежегодно праздновал как дни духовного рождения.