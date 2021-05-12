Геннадий Онищенко о стрельбе в казанской школе: Слово «трагедия» здесь не подходит. Это более тяжелое явление в нашей жизни.

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Вы - один из руководителей такого важного - профильного - думского комитета. Вот - первое, о чем вы подумали, когда пришла весть о том, что произошло?.. Какой-то, может, законопроект не приняли, какое-то наставление не дали, - министерству просвещения или по лечебной части - в плане психиатрии?

- Первое, что я бы хотел сказать - это выразить искренние соболезнования, прежде всего, родителям погибших детей, их ближайшим друзьям, родственникам...

И вообще, всем родителям, дети которых учатся в этой школе, а там - 1149 учащихся, и, конечно же, все они являются жертвами этого бесчеловечного…

Вы сказали - трагедия. Слово «трагедия» здесь не подходит. Это более тяжелое явление в нашей жизни.

Потому что, все дети пережили психологический стресс.

Они пришли первый день после праздников в школу, и вот - тут такое.

- Какие-то выводы уже напрашиваются? Или - пока рано их ещё делать?

- Много напрашивается выводов.

Ну, например, я вот сегодня абсолютно ничего специально не искал - из того, что касается этого ужасного события. Но вдруг - неожиданно - увидел фотографию именно того класс, который этот подонок расстреливал, - лежат дети убитые…

Ну, зачем? Ведь в эту школу не было доступа СМИ - никого не было, кроме специальных служб, кроме следователей, кроме прокуратуры. И кто-то из этих людей уже распространил в Сети эти фото?

Во-первых, это безнравственно, это чудовищно. Нельзя глумиться над этим. А теперь это уже гулять будет по Сети, вот эти снимки. Верх кощунства.

Конечно же, смакуется опять же, как он почти вальяжной походкой идет с этим ружьем в руке. Ну, зачем это показывать?.. Есть вообще-то закон об этике, понимаете?

И ещё... Ружье, из которого он стрелял и которое он купил накануне, точно такой же марки, которое было и в Керчи, у такого же почти его сверстника - стрелка. То есть, понимаете, какую я параллель провожу? Он жил этим, он как бы «школу передового опыта» проходил, извините, за такой цинизм. Даже ружье то же самое, той же марки было.

- Дробовик?

- Ну, не знаю, Бог с ним, даже не хочется на эту тему размышлять. Вот ведь в чем дело.

В России легально продано 7 миллионов единиц оружия

- Вот сейчас все обсуждают тему ужесточение требований по продаже оружия…

- Да, это так. Но я напомню, что буквально перед этим, керченским событием, на территории Улан-Удэ было подобное же - правда, там был топор. Террорист бросил туда дымовую шашку… понимаете, он мог и с ножом прийти.

- Как было раньше в Перми.

- Да. Поэтому, конечно, я вообще сторонник запрета на продажу оружия. У нас там есть лоббисты в Думе, которые постепенно проводят «акции». Напомню, несколько лет назад был проект закона об ужесточении порядка продажи оружия, так какое поднялось негодование! Явно смотивированное определенными людьми…

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Они и сейчас в Думе, эти люди?

- Давайте не будем отвлекаться, я продолжу именно вот эту тему.

Поэтому, мало ужесточать порядок продажи оружия. Надо повысить возраст тех, кому его можно продавать - согласен. Любое движение в сторону ужесточения - это во благо. Сегодня, например, сказали, что в России легально находится 7 миллионов единиц оружия, которое продано.

- А сколько нелегального?

- Я прошел и первую, и вторую чеченскую кампанию, там за бутылку продавали автомат Калашникова. Можно было чуть ли не на улице собирать это оружие. И сколько этого оружия еще гуляет!

Ну, а если вспомнить Чехова - если ружье висит на стене, значит, оно должно выстрелить - это ж естественно.

Но дело даже не в этом, это слишком узкое рассмотрение этого вопроса.

В интернете - стрелялки, на ТВ - сплошь насилие...

- А если посмотреть на этот вопрос широко...

- Интернет. Посмотрите, что там делается. Дети играют только в стрелялки.

Второе. Посмотрите наши телепрограммы. Вот я сейчас ехал к вам на радио и смотрел самый что ни на есть государственный канал телевидения, где смакуется, в том числе, и эта тема, и тема, как обирали пенсионеров. Вывод такой, что никто ни за что не страдает, а пенсионер отдал свое последнее и так далее. Поэтому, нужен контроль за тем, чем занимаются дети в интернете. Ведь он был не бандит. Ведь характеристика, которую он получил в техникуме, - тихий, аккуратный, вежливый мальчик… Так вот, какие сайты смотрят эти дети? Всех детей взять на контроль. Ведь мы же с вами, когда учились, у нас были книги до 16 лет, да? Это ж то же самое. Смотреть, какое предпочтение ребенок дает сайтам. Технически это возможно. Я понимаю, сейчас будет визг квазилиберальной нашей части общества насчет посягательства на права человека. Вот, пожалуйста, права человека. Прийти и немотивированно убить 10 или 11 детей… Они его не обидели, они с ним не ругались, он их даже не знал… Второе. Проникновение в школу. Ведь кто у нас сегодня школу охраняет? Так называемый ВОХР. Что такое ВОХР? Когда мы в школе учились, нас никто не охранял. ВОХР - это обычно женщины средних лет, которые сидят, вяжут… Хотя они и в форме, но, посмотришь, они в домашних тапочках. Ну, и правильно. Но она не способна на это. Сегодня должно быть так, что, если я, человек, не имеющий прямого отношения к этой школе, зашел на территорию школы, уже должна гореть красная лампочка. И это можно сделать, потому что камеры сегодня позволяют, компьютерные возможности огромные…