Цукерберг решил поддержать криптовалюту, назвав одну из своих коз Биткоин

После публикации фото деловые СМИ США предположили, что таким образом Цукерберг решил оказать поддержку криптовалюте Фото: Facebook

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице поделился фотографией коз, сообщив, что принадлежащих ему животных зовут Биткоин и Макс.

За короткое время пост собрал более миллиона просмотров и свыше 270 тысяч комментариев.

После публикации фото деловые СМИ США предположили, что таким образом Цукерберг решил оказать поддержку криптовалюте, последовав примеру Илона Маска, который частенько упоминает Dogecoin, а также намекнул на ее возможную покупку компанией.

Попытка Facebook запустить свою криптовалюту, изначально заявленную как Facebook Coin, а позже получившую название Libra, пока так и осталась нереализованной. В основном из-за противодействия властей, что привело к выходу из проекта его ключевых участников: PayPal, Visa, Mastercard, eBay и других крупных компаний.

Летом 2019 года тогдашний глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл раскритиковал Libra, заявив, что криптовалюта внушает опасения в плане защиты потребителей, а также в контексте отмывания денег.

Пользователи Facebook предположили, что имя «Макс» – переделано из «Маск», и намекнули автору поста, что ему лучше было бы заняться социальными проблемами, а также предложили новое название для криптовалюты – Goatcoin (от англ. goat – «козел»).