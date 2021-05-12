Дмитрий Песков - о трагедии в Казани: Меры, которые были предприняты педагогами, заслуживают восхищения

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сегодня в Казани Эльвиру Игнатьеву похоронили, учительницу, которая заслонила собой ребятишек, и еще мужественно себя вела Венера Айзатова, которая погибла. И среди пострадавших есть педагоги. И оценки экспертов такие, что педагогический коллектив проявил стойкость, профессионализм. Жертв могло бы быть гораздо больше, если бы учителя и дети не были готовы к такого рода событиям. Будут ли награждены и как-то поощрены эти педагоги, которые погибли или пострадали? Вчера даже прозвучало такое понятие - как героизм.

Такой вопрос журналист «Комсомольской правды» задал Дмитрию Пескову в среду, 12 мая.

Вот реакция пресс-секретаря (кстати, этот ответ процитировали практически все СМИ):

- Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения. Что касается каких-то решений о награждении итак далее, в настоящий момент я не могу ответить на этот вопрос. Безусловно, президент получает соответствующие доклады.

Напомним, 11 мая 19-летний юноша Ильназ Галявиев с оружием ворвался в школу 175 Казани и открыл огонь. В результате погибли семеро детей и две учительницы. 12 мая их уже похоронили. В Татарстане этот день объявили днем траура.

По уголовному делу о массовом убийстве уже назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая. Галявиева задержали, ему предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.