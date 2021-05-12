Рекордные 11,5 млн человек в «Моментах» и 1,5 млн постов про 9 мая: как отпраздновали День Победы пользователи ОК

К 76-летию Победы Одноклассники предложили пользователям рассказать о том, какие чувства они испытывают в этот день. С помощью специального конструктора публикаций пользователи благодарили ветеранов за мир, вспоминали жертв войны и гордились их подвигом. Всего за праздничные дни — 7, 8 и 9 мая — было опубликовано свыше 1,5 миллионов таких публикаций. Чаще всего в конструкторе публикаций пользователи выбирали эмоцию «Горжусь».

В сервисе «Моменты» пользователи украшали фото и видео специальной праздничной виртуальной рамкой «С Днем Победы!», а также поздравляли своих друзей и близких. В результате по сравнению с показателями сервиса в мартовские праздники число просмотров моментов увеличилось в 2 раза, количество реакций пользователей на них — в 1,6 раза, а количество созданных новых «моментов» — в 2,6 раза. Аудитория сервиса на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек.

Кроме того, пользователи традиционно активно поздравляли друг друга с помощью подарков, открыток и стикеров в сообщениях. За три дня (8, 9 и 10 мая) в ОК было отправлено более 550 миллионов подарков и свыше 127 млн открыток и стикеров в сообщениях.

Также к празднованию Дня Победы в Одноклассниках присоединились ведущие СМИ. Так, телеканал «ЧЕ!» предложил пользователям запечатлеть один из главных символов Победы — мирное небо — в специальном фотомарафоне, участниками которого стали 25 тысяч пользователей. РИА «Новости» предложили детям пользователей принять участие в марафоне рисунков, который собрал свыше 6 тысяч работ. Наиболее яркие работы были показаны на одном из самых больших медиаэкранов Москвы на Зубовском бульваре.