«Цвет настроения серебряный»: Подруга Киркорова ошеломила «Евровидение» безупречной фигурой

Платье для Натальи Гордиенко сшил голливудский дизайнер Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В этом году Филипп Киркоров отправился на «Евровидение» в команде Молдовы. Король сцены написал для певицы Натальи Гордиенко танцевальный хит “Sugar”.

Наташа уже провела в Роттердаме первую репетицию, на которой сразила европейскую прессу не только зажигательной песней, но и сексапильным серебряным нарядом с дерзким декольте.

-Это платье для меня сделал всемирно известный дизайнер Зухаир Мурад.

Он автор нарядов Бейонсе, Мадонны, Джей Ло. Работать с ним, носить наряды этого гения - осуществление большой мечты любой девочки, -рассказала в беседе с kp.ru Наталья Гордиенко.-Мне повезло, что Зухаир услышал мою песню, она ему очень понравилась и он принял решение войти в нашу команду. Вы, конечно, спросите, мол, сколько же стоит это платье. Но в данном случае это дружеский жест Зухаира, он очень болеет за нас и поддерживает меня в своём Инстаграме.

По словам Гордиенко, в этом году многие участницы «Евровидения» выбрали серебряные платья.

-От Кипра певица в серебряном платье, ещё от какой-то страны тоже девушка поёт в серебре. Видимо, мы попали в тренд. В моде - цвет настроения серебряный и лучезарный. Но самое главное не одежда, а то, как мы выступим. Я очень хочу, чтобы мы с вами увиделись и в полуфинале, и в финале. Так что голосуйте за Молдову, а мы, обещаю, удивим вас не только платьем, подарим вам праздник, -обратилась к читателям kp.ru Наталья Гордиенко.

Подруга Киркорова ошеломила «Евровидение» безупречной фигурой Фото: СОЦСЕТИ

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Наряд Наташи стоит, как «однушка» на окраине Москвы

Платье для Гордиенко сшил известный ливанский дизайнер Зухаир Мурад. Этого кутюрье любят звезды Голливуда и наши знаменитости. В свадебном платье от Зухаира Мурада выходила замуж за фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская.

Поскольку Зухаир Мурад шьёт исключительно вещи «от кутюр» (в единственном экземпляре), стоимость его творений начинается от 50 тысяч евро (более трёх миллионов рублей).