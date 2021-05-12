Мужчина 10 лет притворялся слепым ради пособия

Лже-иванлида задержали прямо на дороге, так что в очередной раз изобразить из себя слепого у него уже не получится.

Всем нам знакома история кота Базилио, ловко изображавшего из себя слепого, правда, внезапно прозревавшего, как только дело касалось золотишка. Видимо, в детстве именно этот персонаж был любимым героем 67 летнего пенсионера из итальянской коммуны Стронголи, что в Калабрии. По крайней мере, именно у него он черпал вдохновение, когда изображал из себя слепого перед социальными службами, пишет издание Il Messaggero.

Пожилой хитрец раз в год одевал черные круглые очки, прям как у известного кота, брал тросточку и топал в местный собес. Там показывал справку от окулиста о наличии полной слепоты и получал продление льгот и пенсии по инвалидности. Для пущей убедительности образа обманщик даже выучил азбуку Брайля, по крайней мере, отдельные символы.

Доказательства обмана, что называется, налицо.

Как ни странно, эта схема работала почти 10 лет, за которые «инвалид» получил от государства 160 тысяч евро выплат (почти 14,5 миллиона, если считать в рублях).

При этом за воротами социальных служб мужчина продолжал вести обычный образ жизни. Любил он и путешествовать за рулем автомобиля – когда не было пандемии, и двинуться в соседнюю область, а то и страну, не представлялось чем-то сложным. И именно это увлечение в итоге его и погубило.

Когда пенсионер подал документы на обновление прав, в МВД, как и положено, сделали запрос в страховую компанию. Тут то и выяснилось, что водить этому «гению перевоплощений» - категорически запрещено. О чем гаишники и сообщили прокурору, а тот, в свою очередь, в Финансовую Гвардию.

Незаконно полученные средства придется вернуть, а еще и ответить перед судом.

В итоге лже-иванлида задержали прямо на дороге, так что в очередной раз изобразить из себя слепого у него уже не получится. Доказательства обмана, что называется, налицо. Незаконно полученные средства придется вернуть, а еще и ответить перед судом. А по вменяемой ему статье «Мошенничество при отягчающих обстоятельствах с целью получения государственных средств» можно и за решеткой оказаться.