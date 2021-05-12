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12 мая 2021 19:49

Можно ли поставить по росгвардейцу у каждой школы

Сколько для этого понадобится словаков, в какую сумму обойдется такая охрана и кто будет платить?
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Можно ли масштабировать на всю страну идею мэра Магадана об охране школ сотрудниками Росгвардии?

Можно ли масштабировать на всю страну идею мэра Магадана об охране школ сотрудниками Росгвардии?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Магадана Юрий Гришан уже заявил, что до конца 2021 года все школы города будут охранять сотрудники Росгвардии. Чиновник пообещал усилить безопасность на следующий день после стрельбы в казанской школе. Деньги на дополнительную охрану даст местный муниципалитет.

Инициатива похвальная, но можно ли ее масштабировать до размеров страны? В Магадане всего несколько десятков школ, а в целом по России — 41 тысяча.

Начнем со стоимости вопроса. Какого-то единого ценника на охрану школы не существует. В каждом конкретном случае школа сама проводит конкурс и заключает договор с той или иной охранной организацией.

- Один круглосуточный пост школьной охраны в Москве стоит около 120 тысяч рублей в месяц, - рассказал kp,ru источник в столичном Департаменте образования. - По стандартам антитеррористической безопасности, в школах до тысячи учеников должен быть один пост, более тысячи — два поста.

По словам президента ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергея Саминского, для работы одного круглосуточного поста надо в среднем 4 человека. Они будут сменять друг друга, подстраховывать в случае болезни или отпуска.

Итого выходит, что для охраны всех школ в стране понадобится 164 тысячи росгвардейцев (это половина от всей сегодняшней численности Росгвардии). И потратить на их услуги придется 5 млрд. рублей.

Если мы захотим взять под охрану еще и детские сады, и вузы (увы, стрелять могут и в них), то количество задействованных росгвардейцев можно смело утраивать. Как и общую стоимость их работы.

Заметим, что в подавляющем большинстве случаев школы и сады сами платят за свою охрану. То есть, миллиарды рублей надо будет выложить родителям детей.

Ладно, чего не сделаешь ради своих чад. Тогда остается другой вопрос: есть ли во всем этом смысл?

- В соответствии с законом об оружии, работники образовательных учреждений не могут иметь при себе огнестрельное оружие, - напоминает Саминский.

То есть, росгвардейцу придется с голыми руками идти на сумасшедшего с ружьем?! Мы не знаем, сможет ли охранник в одиночку отразить нападение на школу, но очевидно, что присутствие сотрудника Росгвардии не дает 100% гарантию защиты. Тем более, охраннику будет практически невозможно отразить групповое нападение.

По мнению источника в московском Департаменте образования, вкладываться надо в учителей, а не Росгвардию.

- Преподавателей надо отправлять на эффективные курсы по выявлению больных детей. Часто учеников с проблемами можно определить заблаговременно. К сожалению, у школ нет денег на такие курсы. Как мы увидели, на охрану денег тоже нет — в школе Казани на входе дежурил чуть ли не местный гардеробщик.

По мнению Сергея Саминского, поставить у каждой школьной двери по сторожу, способному отразить вооруженное нападение, невозможно. Банально нет такого количества обученных людей. А рассчитывать на не обученного охранника не стоит.

- Эффективнее иметь службу, которая сможет приехать в течение 3-4 минут после поступления сигнала. Такая группа быстрого реагирования уже может быть вооружена. Кроме этого, они могут защищать одновременно несколько школ.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев инициативу мэрии Магадана поддержал, но усомнился в универсальности такого решения.

- Охранять школы Росгвардией было бы замечательно. Но давайте спросим у Росгвардии, способны ли они обеспечить безопасность всех школ в стране, - заявил депутат.

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